韓國瑜痛批民進黨已經得了“權力中毒症”

韓國瑜上台致詞，群眾情緒高昂。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月22日電（記者 林谷隆、趙家麟）高雄市長韓國瑜今晚在台中舉行造勢大會，韓國瑜進場時走了15分鐘，重現高雄三山造勢的點點手機海，照亮韓國瑜的進場路。韓國瑜在講話中痛批民進黨應該下台，韓說，現在的民進黨怎卻因為政黨不同就幸災樂禍，所有台灣人都是生命共同體，不能因為不是我的人，就要看你出洋相、鬧笑話，看你災難發生。韓國瑜表示，民進黨目前最大的問題就是得了“權力中毒症”，民進黨勤政、熱情、愛鄉土的理想完全失去了，2020給民進黨教訓，讓民進黨下台。



韓國瑜上台後，首先感謝中台灣、台澎金馬與海外的好朋友，感謝台中市議會協助造勢活動，他也感謝在場的警察朋友，也對周邊交通不便，表示歉意。



經過凱道、花蓮與雲林，今天到台中，看到很多鄉親心情很激動，這麼多的眼睛、手勢告訴他，就是韓國瑜台灣人真的是期待改變。



韓國瑜說，從大家的眼神與呼喚，現場的鄉親希望不要再有政治惡鬥，要恢復親民政治，要有良好的經濟、優質的教育，所以鄉親看著他都是期待改變，希望韓國瑜與大家一起打拚，找回美好的台灣。



韓國瑜說，現場有20萬人，讓他太感動，很多人說不要造勢太多，效果會大打折扣，多做事少造勢等，但他知道，各地鄉親都在期待，一場又一場的來，周一到周五專心高雄市政，假日參與熱情的造勢，與各地鄉親報告清楚。



韓國瑜在演說中表示，經過台北、花蓮、雲林到台中的造勢活動，這麼多的人熱情的呼喚，給了他強烈的訊號是「台灣人期待改變」，台灣需要恢復清明政治。



韓國瑜在演說中提到三件事：



首先，高雄市的登革熱疫情近來沸沸揚揚，但他心裡覺得奇怪。他提到馬政府執政時期，高雄爆發登革熱疫情、台南發生大地震，時任行政院長的張善政馬上前往視察、並由中央政府撥出大筆經費協助地防疫救災。



韓國瑜痛批，面對天災人禍，執政者的態度完全不同，現在執政的民進黨，不同政黨城市的災難，不能興災樂禍，不能因為不同政黨城市就看著出洋相、鬧笑話。



其次，韓國瑜舉民進黨公投修法為例表示，20多年他在立委任內，民進黨立委蔡同榮積極推動公投立法，還有「蔡公投」的稱號；20多年後，民進黨卻自己修法，把公投法關進鐵籠。20年的時，民進黨已經墮落至此。



第三，韓國瑜批民進黨的2020初選民調是個大笑話，台大知名學者洪永泰與陳水扁都出來表示不可信。



韓國瑜表示，民進黨得了「權力中毒症」，已經失去了勤政、愛鄉土的理想，令人悲哀。大家一定要團結起來，2020日大選把民進黨政府拉下台。



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