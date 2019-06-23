憶陳映真　李鵬：道人之未道、創諸多第一

廈門大學台灣研究院院長李鵬（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月23日電 （記者 海涵）22日上午，“紀念陳映真征文活動啟動儀式”在廈門舉行。作為第六屆“兩岸學子論壇”的一個重要環節，本次活動旨在啟發更多青年學子閱讀陳映真其人其文、深度理解陳映真先生對兩岸頗具啟發意義的諸多思考。廈門大學台灣研究院院長李鵬在致辭中指出，陳映真先生對社會問題的超前性和敏銳性令人感佩，他道人之所未道，創造了許多“第一個”。



啟動儀式由廈門大學台灣研究副院長張羽教授主持，全國台聯文化宣傳部部長陳小艶、陳映真夫人陳麗娜、台灣作家藍博洲以及兩岸文化界的多名專家學者出席。中華全國台灣同胞聯誼會、中國作家協會與台灣人間出版社主辦，廈門大學、華東師範大學、台灣中華兩岸和平發展聯合會、台灣辜金良文化基金會承辦了本次活動。



李鵬說，凡是做台灣研究的，從事涉台工作的，對陳映真先生都不會陌生。作為大陸涉台研究的重鎮之一，廈門大學台灣研究院與陳映真先生很早就有幸結緣。



他介紹說，1990年，陳映真先生訪問廈門大學，當時台灣研究院還叫台灣研究所，剛剛成立十年。台研所老所長陳孔立教授和陳映真先生有一場相見恨晚的會面。當時陳映真先生說：“廈門大學台灣研究所對台灣的研究比台灣對大陸的研究做得好”。陳映真先生30年前的評價既是對廈大台灣研究院的肯定，也是鞭策。30年來，幾代台灣研究院的領導以做大陸最好的台灣研究為己任，推動研究院的工作不斷邁向新台階。明年，我們將迎來40周年院慶，我們會繼續把陳映真先生的這句話當作勉勵之語，在新時代開創台灣研究的新輝煌。



李鵬表示，陳映真先生及其作品是廈門大學台灣研究院師生長期的研究對象。我們在研究中感佩陳映真先生對社會問題的超前性和敏銳性，他道人之所未道，創造了許多“第一個”，如第一個批判現代主義，第一個指出日本右翼否認日本戰爭罪責的傾向，第一個警覺到史明的“台獨史觀”和“文化台獨”思潮的出現危害性並加以堅決地鬥爭。



他說，陳映真先生及其創辦的人間出版社，也與廈門大學台灣研究院有著深厚的淵源。人間出版社早期出版的書中，就有廈大台研院的陳碧笙教授，陳孔立教授，林仁川教授等的重要著作。陳映真先生格外重視社會科學理論，曾策劃出版了多卷本的“人間台灣政治經濟叢刊”，其中有多本書是廈大台研院的雷慧英、張苾蕪老師翻譯成中文的，段承璞老師更是組織院裡老師共同撰寫了《台灣戰後經濟》一書，成為這套理論叢書的主要力量。



李鵬說，陳映真先生在台灣發起反“文化台獨”的鬥爭，如90年代末批判《認識台灣》教科書，廈大台研院的陳孔立、李祖基、鄧孔昭、陳小衝、周翔鶴老師是其主要的作者。新世紀以來，廈大台研院院文學所朱雙一老師參與《人間思想與創作叢刊》的撰稿。我們對陳映真先生在反對“台獨”，促進祖國和平統一事業中的重要貢獻充滿崇敬之情。



據他介紹，2017年3月，廈大台眼院舉辦了“鞭子與提燈：陳映真文學和思想學術研討會”，這是陳映真先生逝世後，兩岸首場經過精心籌備而召開的學術研討會，與陳映真有過交往的兩岸文化界人士呂正惠教授、趙剛教授、曾健民醫師、黎湘萍教授、王墨林老師參會，會議通過紀念圖文集和紀錄片播放等方式向會議展現和追憶了一個日常、生動的陳映真形象。此次會議既是對陳映真的深情紀念，同時也打開了陳映真研究的新視野，也吸引了兩岸年輕學者和研究生們參會發表論文。



李鵬表示，陳映真的評論文章與文學作品是當代台灣社會的一面鏡子，這是激發我們當前要努力去閱讀其的動力，期待本次紀念陳映真征文活動啟動後，會有更多的年輕學子一起來閱讀其人其文，深度理解陳映真先生對兩岸頗具啟發意義的諸多思考。

