中評關注：海內外中華學子聚鷺島　共話兩岸

主題發言現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月23日電（記者 海涵）22日上午，第六屆兩岸學子論壇邀請6位海內外華人學生就兩岸關係議題進行了主題發言。與本屆兩岸學子論壇的分論壇議題保持一致，6位發言者分別從政治、經濟、歷史、文學、法律、兩岸交流角度出發表達了各自的觀點和想法。



據悉，第六屆兩岸學子論壇由兩岸關係和平發展協同創新中心、中華全國台灣同胞聯誼會、海峽交流文化中心主辦，廈門大學台灣研究院、共青團廈門大學委員會承辦。



中評社記者在現場聆聽了六位學子的發言，並對其中與政治、經濟相關的發言予以重點關注——來自馬里蘭大學的王冠從政治角度出發，談到了大陸惠台政策對台灣民眾大陸印象的作用；來自廈門大學的李夏培從經濟角度出發，談到了“惠台31條”對促進兩岸經濟社會融合的作用。雖然角度各異，但兩位學子都不約而同地選擇了“大陸惠台政策”為研究主題，可見大陸惠台政策在各界所引起的關注度以及所產生的影響之大。



王冠以“大陸惠台政策對台灣民眾大陸印象的作用”為主題進行發言。她表示，中國大陸惠台政策在提升台灣人的大陸印象方面差別顯著，“一些惠台政策提升了台灣民眾對大陸的好感度，而另一些政策反而降低了台灣民眾心中對大陸的整體印象，有些甚至引起了民眾對大陸的仇視情緒。”



基於這樣的觀察和發現，王冠通過理論模型構建，先提出了假設——“大陸惠台政策在提高台灣民眾對大陸好感度方面，最為有效的是單向且針對普通民眾的政策，其次是單向且針對行業或企業的政策，再次是互惠且針對普通民眾的政策，最後是互惠且針對行業或企業的政策”，並以兩岸服貿協議的簽署和“惠台31條”為例進行比較分析。

