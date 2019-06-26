陳弈廷：期待福建系列好政策盡快落地

福州台協會會長陳奕廷（中評社 海涵攝） 中評社北京6月26日電（記者 海涵）由中共福建省委黨校福建行政學院、福建省閩台交流協會、中評智庫基金會聯合主辦的“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會日前在福州召開。福州台協會會長陳奕廷在發言時說，今年5月29日福建省出台《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》對未來福建省成為第一家園有清晰的路徑與藍圖。陳奕廷說，建設第一家園就是要台胞台企的政策第一，環境第一，要讓台胞台企有安心安全可依靠的感覺，要促進福建的政策大幅鬆綁。



陳弈廷說，習近平總書記在福建省工作生活超過17年，對台胞台企有著深厚的感情與深入的了解。中央領導這幾年對台工作更加的細致貼心，從早期的獎勵優惠台資企業，照顧台資企業的落地與發展，到近期開始著重精准推出照顧所有台胞台青台灣人才的一系列政策舉措，讓惠台政策更加廣泛地照顧到每一位台胞。尤其是習總書記今年兩會期間參加福建代表團審議時提出的建設福建省成為台胞台企登陸的第一家園，是一個重要的宣誓，也是福建省對台工作的一個重大機遇。



他表示，今年5月29日福建省出台的《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，裡面對未來福建省成為第一家園有詳細清晰的路徑與藍圖。陳弈廷進一步指出了其中的亮點並提出建議：



其一，建設第一家園就是要台胞台企的政策第一。陳弈廷從商品進入、職業資格認證、台資台企發展、台胞子女教育等方面具體談到了九點建議。



其二、建設第一家園就是要環境的第一。陳弈廷表示，目前福建省在綠色生態環境保護上有目共睹，這裡的生活環境跟台灣已經越來越一樣，甚至超越台灣的環境。在習總書記所說的應通盡通，除了接近地區的通橋通氣通電等，金融環境上，資金如何自由的方便的進出台灣與福建省，就如同資金從福建省匯入匯出到其他省市一樣的方便。建議多關注越來越多在大陸就學的台灣學生，幫助他們畢業後在大陸就業安定下來，目前出台很多政策都是造福在台灣島內讀書的學生，在大陸讀書的台灣學生無法享受（暑期實習補貼），我們追求吸引首來族，但也不忽略已經來到大陸工作生活學習的台胞青年學生，讓他們畢業後在福建省找到工資可以超越台灣工資或是媲美台灣工資的好工作……



其三、建設第一家園，是要有一種安心安全可依靠的感覺。陳弈廷表示，習總書記的話，總是深刻的打動每一位台胞的人心。構建一個家園不是只有政策與環境，而是追求心靈上的一致對待，是在你脆弱的時候有人幫忙照顧與兜底，是一種長期的承諾與無限的保障。台胞不是每一位都經商成功，家財萬貫，也有台胞因病因經商失敗返貧，建議對這些貧困台胞給予照顧，保障，幫助，體現出家園的關懷，家園可以在內心成為台胞來大陸一種安心的感受……



其四、建設第一家園要促進政策大幅鬆綁。陳弈廷說，福建省42條實施意見，內容扎實，照顧台胞很全面，期待讓這些好政策盡快落地。

