福建第一家園建設　陳麗麗提出十條路徑

閩南師大兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗（中評社 海涵攝） 中評社北京6月24日電（記者 海涵）閩南師大兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗日前參加“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會時指出，福建“第一家園”建設定位應該是彰顯中國特色社會主義生態文明和制度文明的示範區、台灣同胞融入大陸社會生活和就業創業的首選區、實現兩岸共同發展的大特區、促進兩岸心靈契合的樞紐區。為推進福建“第一家園”建設，她特別提出了十一條路徑。



陳麗麗說，2019年3月10日習總書記出席全國人大福建代表團審議並發表重要講話，對福建工作給予了科學指導，提出諸多新要求。習總書記指出，“對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細”，“要探索海峽兩岸融合發展新路”，“努力把福建建成台胞台企登陸的‘第一家園’”。為深入學習貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記關於對台工作的重要論述，對福建工作的重要指示、批示精神，5月22日，福建省委十屆八次會議通過了《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，提出了42條重要政策主張，架起了“能通先通”、“提升服務”、“文化連心”三個促融新橋，為福建“第一家園”建設奠基。深入思考福建“第一家園”建設定位與落實路徑，意義重大。



關於福建“第一家園”建設定位，陳麗麗說，一是彰顯中國特色社會主義生態文明和制度文明的示範區。福建“第一家園”建設要在中國特色社會主義發展道路上砥礪前行，成為生態文明超越工業文明的典範，社會主義制度文明全面超越資本主義制度文明的典範，將福建建成彰顯中國特色社會主義生態文明和制度文明的示範區。通過全媒體大眾包裝、數字化傳播等形式，精彩展示中國特色社會主義制度文明所塑造的穩定政局和推動經濟社會發展的能力，及其體現的破解發展中社會普遍存在的制度難題的實踐和進步；展示制度保障公共政策社會適應性和民眾權利的能力及其在現代性上所體現的制度文明進步和發展中社會的文明發展趨向與規律。



二是，台灣同胞融入大陸社會生活和就業創業的首選區。陳麗麗表示，台灣同胞融入大陸社會生活和就業創業問題是兩岸關係研究和移民現象研究的交集。福建“第一家園”建設要依據社會移民的基本板塊構成，著力從移居大陸台胞的族群識別、身份認同、社會融合、社會關係網絡和社會接納等諸多層次展開細致調研，在此基礎上推衍出福建“第一家園”社會生活圈建設設想，杜絕少數辦事人員的不良情緒與不文明行為，發展成為跨界流動性的台灣同胞融入大陸社會生活與和就業創業的首選區。

