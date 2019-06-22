強降雨導致中國多地出現內澇

中評社北京6月22日電／21日以來，江西、湖南、貴州等地遭受強降雨，多地出現不同程度內澇，江西、貴州兩省啟動防汛Ⅳ級應急響應。



新華社報道，21日贛北出現大到暴雨，局部大暴雨。受其影響，江西境內部分河流水位大幅度上漲，個別河流發生超警戒洪水。鋻於當前防汛形勢，江西省防汛抗旱指揮部于22日15時啟動防汛Ⅳ級應急響應。



據江西省防指監測，21日贛北出現大到暴雨，局部大暴雨。截至22日8時，江西全省平均降雨量為22.0毫米。受強降雨影響，昌江上游發生超警戒洪水，昌江潭口站21日17時洪峰水位56.93米，超警戒1.93米。21日16時，江西省水文局和江西省氣象台聯合發佈中小河流洪水及山洪災害氣象預警。江西省防指根據降雨落區預報，已通知鷹潭、撫州、萍鄉、宜春、新餘、吉安6市做好群眾轉移準備。目前，江西省防指已派出7個防汛工作組在一線指導搶險救災工作。



湖南氣象部門實時監測顯示，自21日8時至22日8時，全省累計降雨共計576鄉鎮超50毫米，125鄉鎮超100毫米，4鄉鎮超200毫米，最大降雨量出現在株洲市石峰區菖塘村，達258毫米。



受強降雨影響，湖南多地出現不同程度的積水或內澇，長沙黃花機場部分航班推遲或延誤。其中21日15時至22時，長沙城區普降暴雨，多處地勢低窪處出現積水，部分汽車陷入水中。截至22日1時24分，長沙城區所有積水路段的管制均已放開，車輛可正常通行。



21日以來，貴州省東北部、北部局地出現強降雨，遵義市匯川區、銅仁市沿河縣等城區出現不同程度城市內澇。



22日13時，貴州省防汛抗旱指揮部啟動防汛Ⅳ級應急響應，應對此輪災害天氣過程。據監測，21日以來，全省共出現大暴雨22站、暴雨81站，最大降雨為遵義市匯川區199.7毫米。暴雨造成沿河土家族自治縣2人死亡4人失聯，農作物和基礎設施受損嚴重；遵義市海龍屯、婁山關等景區暫時關閉。



據中國鐵路成都局集團有限公司官方微博“西南鐵路”消息，22日晨，渝貴鐵路婁山關南至遵義站間雨量嚴重超標。為確保列車運行安全，鐵路部門對該區段進行封鎖巡查。受此影響，途經渝貴鐵路相關區段的旅客列車出現不同程度晚點。