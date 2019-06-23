兩岸媒體走進青海湟源日月山　探秘美麗傳說

日山上的日亭（中評社 李娜攝） 中評社西寧6月23日電（記者 李娜）6月22日，全國台聯兩岸媒體青海行聯合採訪團登上坐落於青海省西寧市湟源縣的日月山，一同探秘流傳在這裡的美麗傳說。



日月山的藏語為“尼瑪達哇”，蒙古語稱“納喇薩喇”，都是太陽和月亮的意思。日月山屬祁連山脈，長90公里，是青海湖東部的天然水壩，平均海拔4000米左右，最高處海拔為4877米。



日月山在歷史上地位十分重要，自古就是“羌中道”、“絲綢南路”、“唐蕃古道”的重要通道。南北朝時期，由於河西走廊絲綢之路堵塞而開辟的“絲綢南路”，即經日月山、青海湖，過柴達木盆地通往西域。唐代開辟的“唐蕃古道”更是由東北入境從西南出境前往河源去拉薩，貫穿海南州腹地。日月山歷來是內地赴西藏大道的咽喉。早在漢、魏、晉以至隋、唐等朝代，這裡都是中原王朝轄區的前哨和屏障，故有“西海屏風”、“草原門戶”之稱。



日月山曾經是會盟、和親、戰爭以及“茶鹽”、“茶馬”互市等等重多歷史事件的見證。



此外，在日月山還流傳著許多聞名的傳說，其中最動人的主人公莫過於文成公主。相傳，文成公主遠嫁鬆贊幹布時曾經過此山，她在峰頂翹首西望，遠離家鄉的愁思油然而生，取出臨行時皇后所賜“日月寶鏡”，鏡中頓時現出長安的迷人景色，望著遠方的落日餘輝，公主思念著千里之外的故鄉與親人。但想到背負著唐蕃聯姻通好的重任，只恐自己再窺寶鏡，留戀愈深，將頓失一往無前的孤勇。於是她立起身來轉而向西，毅然將日月寶鏡擲下赤嶺峰。寶鏡碎裂成兩塊，幻化成兩座山峰，東邊的半塊朝西，映着落日的餘輝，西邊的半塊朝東，照著初升的月亮，赤嶺山從此得名“日月山”。



直到今天，在日山和月山上的兩座日亭和月亭裡，可以看到用碑文和壁畫記錄了公主入藏時的種種情景。山上是無數藏人用虔誠和信仰堆起的瑪尼堆，山下是文成公主廟，矗立著巍峨的文成公主漢白玉雕像，前來朝拜的藏族人民絡繹不絕。

