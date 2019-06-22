應急管理部：金河火場外線明火已全部撲滅

中評社北京6月22日電／新華社報道，記者22日從應急管理部獲悉，經森林消防隊伍和地方滅火隊伍全力撲救，截至22日16時40分，金河火場全線實現合圍，外線明火已全部撲滅，參戰隊伍全面轉入清理看守。



據應急管理部有關負責人介紹，現場共投入滅火力量4300餘人（其中森林消防隊伍1870人），直升機7架。目前除金河火場外，大興安嶺地區19日以來發生的21起森林火災中的20起均已撲滅。



22日上午，國家防滅火總指揮部副總指揮、應急管理部黨組書記黃明主持召開視頻調度會，與在內蒙古大興安嶺林區金河林業局秀山火場前線的內蒙古自治區政府、應急管理部森林消防局有關負責人視頻連線，調度火場情況，對撲救工作做出部署安排。要求抓住火場有利氣象條件，進一步加大撲火工作力度，強化整體控制，適時發起總攻，儘快將火撲滅；各方面要科學組織撲救，加強協作，切實保障撲火人員安全，當地要為撲火隊伍做好後勤保障；要對內蒙古近期森林火災情況進行分析，對雷擊引發森林火災的發生規律特點進行系統研究，提出防範和應對的措施，明確各方責任。



據了解，火場地區進入6月以來幹雷暴活動異常頻繁，僅6月18日至19日監測到雷電頻閃3450餘次，加之降水較常年偏少0至2成，平均氣溫較常年偏高0至1攝氏度，致使林區雷電火多點集中爆發。特別是風力大而異常，持續發生5級至6級大風，併發生旋轉風，風向多變，已撲滅的火線可能隨時復燃，火場面積迅速擴大。