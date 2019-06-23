走進塔爾寺　兩岸媒體探訪西北藏傳佛教聖地　

寺廟的建築涵蓋了漢宮殿與藏族平頂的風格（中評社 李娜攝） 中評社西寧6月23日電（記者 李娜）6月21日，全國台聯兩岸媒體青海行聯合採訪團走進中國西北藏傳佛教聖地——塔爾寺。



塔爾寺是先有塔，而後有寺，故名塔爾寺。是我國藏傳佛教格魯派創始人宗客巴大師的誕生地，現已成為青海省和中國西北地區的佛教中心和黃教的聖地。



塔爾寺主要建築依山傍原，分布於蓮花山的一溝兩面坡上，有大金瓦寺、大經堂、彌勒殿、九間殿、花寺、小金瓦寺、居巴扎倉、丁科扎倉、曼巴扎倉、大拉浪、大廚房、如意寶塔等9300餘間（座），寺廟的建築涵蓋了漢宮殿與藏族平頂的風格，獨具匠心地把漢式三檐歇山式與藏族檐下巧砌鞭麻牆、中鑲時輪金剛梵文咒和銅鏡、底層鑲磚的形式融為一體，組成一龐大的藏漢結合的建築群。



在塔爾寺的酥油花藝術館內，記者看到全部由酥油雕塑而成的佛像，令人贊嘆不已。據了解，酥油花、壁畫和堆綉被譽為“塔爾寺藝術三絕”，酥油花最早產生於西藏本教，是施食供品上的小小貼花。按印度傳統的佛教習俗，供奉佛和菩薩的貢品有六色，即花、塗香、聖水、瓦香、果品和佛燈，可當時天寒草枯沒有鮮花，只好用酥油塑花獻佛，因此形成了藝術傳統。



由於寺內多數廟宇禁止攝像拍照，若想領略塔爾寺深厚的歷史、宗教底蘊，值得親自來一探究竟。