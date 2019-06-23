中評關注：韓首提經濟戰略“拉進來打出去”

高雄市長韓國瑜22日在台中舉辦第四場造勢活動，提出“拉進來打出去”對外策略。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月23日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜22日在台中七期舉辦第四場造勢活動，主辦單位宣佈參與人數超過20萬人，這是台灣造勢活動的里程碑，韓在本場演說，首次提及“治國”策略，拋出“拉進來，打出去”策略，以外交為經濟服務的概念，試圖在美中角力、敏感的國際情勢中，為台灣找出一條發展對外關係的道路，能不能得到台灣民眾認同，有待後續觀察。



所謂的“拉進來，打出去”策略，韓國瑜解釋為在美中貿易戰影響下，台灣的中小企業正遭遇嚴重挑戰，政府要“相挺中小企業”，具體策略是要將歐洲、東南亞等目標市場的產官學人士“拉進來”台灣，與中小企業媒合。此外，“外交部”要兼具經濟功能，結合外貿協會、友好團體“打出去”在海外建立據點，也是為經濟服務。



韓國瑜在台中舉辦第四場造勢活動，以“榮耀新中華、歡樂向前行”為主題，韓首次提及“治國”策略，正是為了中台灣的特殊性而談。



所謂的“中台灣”狹義是台中、彰化與南投三縣市，人口大約450萬人，卻是台灣中小企業的大本營，而且中小企業占台灣企業總體的98%，所以來到台中談中小企業問題，絕對能吸引“經濟選民”的關注。



韓國瑜說，政府要“相挺”中小企業，更指面臨中美貿易大戰下，害怕中小企業撐不住，指企業不是不認真，而是週轉不靈，因此要相挺，政府支持銀行，讓銀行當中小企業的後盾。



所以韓提出“拉進來，打出去”，這與先前“人進來，貨出去”、“大家發大財”一樣，都是民眾容易朗朗上口的口號，但是內容卻隱含外交策略，將台灣對外關係，包裝在拼經濟之下，淡化了敏感的國際政治。



另外一方面，韓國瑜要力保韓流不退燒，必須要擴大支持者的深度與厚度，為了吸引經濟選民的目光，提出“拉進來，打出去”口號，標榜外交為經濟服務，打出經濟牌，能不能奏效，還需要韓持續論述與後續觀察。