9名據傳被阿布沙耶夫武裝綁架的人質獲釋

中評社北京6月22日電／菲律賓警方22日宣佈，有9名據傳被阿布沙耶夫武裝分子綁架的漁民已在21日獲釋，他們均為有著“海上吉普賽人”之稱的巴瑤族人。



新華社報道，菲律賓警方說，這9名人質是在菲南部蘇祿省一個沿海村莊被發現的。當地巡警21日深夜發現他們時，這些漁民正在公路上游蕩。



經過一番詢問，菲警方確認這9名年齡從17歲至60歲不等的漁民正是18日凌晨據傳被阿布沙耶夫武裝分子在加里曼丹島東北部海域所綁架的人質。警方初步認定，這些巴瑤族漁民是武裝分子在抵達蘇祿省後主動釋放的，因為他們並沒有錢支付贖金。菲警方說這9人目前身體精神狀況良好。



此前菲律賓方面收到的情報以及媒體報道都說，事發時兩艘漁船上共有10名馬來西亞漁民遭到劫持。目前，菲軍方、警方仍在追查另外一名人質的下落。



巴瑤族是生活在菲律賓、馬來西亞和印度尼西亞之間海域的海上民族，其中絕大多數人以捕魚為生，擅長潛水。他們也被認為是亞洲的最後一支海洋“遊牧”民族。該民族很多人無國籍或國籍不確定。



阿布沙耶夫武裝成立於上世紀90年代初，主要在菲南部蘇祿省等地活動，曾參與製造一系列恐怖襲擊和綁架事件。據菲軍方統計，目前該武裝有300人至400人，且挾持多名人質。



在今年5月31日菲軍方于蘇祿省進行的一次解救人質行動中，一名遭劫持長達7年的荷蘭籍人質在雙方交火期間被阿布沙耶夫武裝分子殺害。



今年1月27日，蘇祿省霍洛市一座天主教堂發生連環爆炸，造成超過20人死亡、上百人受傷。菲軍方認定爆炸是阿布沙耶夫武裝所為。