蔡少雄：金門人眼中的“小四通”

台灣金門同鄉總會副會長蔡少雄（中評社 海涵攝） 中評社北京6月24日電（記者 海涵）台灣金門同鄉總會副會長蔡少雄日前在“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會上在發言時主要談到了金門人眼中的“小四通“。他指出，“小四通”是金門民生發展的命脈所在；“小四通”是金門經濟發展的客觀需求；“小四通”是廈金版“粵港澳大灣區”發展模式。最後，他表示，“兩岸應通，能通，盡通”望能早日落地，這不但有益金廈區域民生經濟，也將促進兩岸融合發展，搭上大陸一帶一路列車，共享發展機遇，共同實現中華民族的偉大復興！



蔡少雄表示，習近平總書記3月10日提出兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。1月2日還特別強調要率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，讓我們鄉親感到非常振奮。隨後福建省又出台《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，42條措施覆蓋面廣、務實為民，更是讓我們這些福建省的金門人感受到一家人的溫暖。其實，總書記對於我們金門鄉親的關心由來已久，他在福建工作了近18年，一直關心和推動兩岸的交流交往，特別是2001年兩岸實現小三通，就是在其任福建省長期間取得的突破。這麼多年來，總書記一直就沒有忘記我們金門人，歷任的各位福建長官更是把我們金門人當作自家人，不斷推出一系列有助於金門民生和經濟發展的政策和舉措，讓我們實實在在受益，我們金門人看在眼中，感恩在心。



蔡少雄介紹了絕大多數旅台金門鄉親的眼中的“小四通”。他說，首先，“小四通”是金門民生發展的命脈所在。習近平總書記提出的小四通，以及福建省在應通盡通基礎上提出的能通先通，是真正為金門的發展著想，符合台灣的實際民生需求，金門鄉親表示極大的認可和感激。反觀民進黨當局，多年來不斷把大陸的善意過度政治化看待，不僅枉顧台灣經濟發展停滯的事實，也無視台灣百姓民生發展需求，特別是對於離島的金門，更是不斷設置各種障礙無視金門缺水等關係民生存亡的問題。



他說，金門是個海島，缺水問題由來已久，在兩岸金門鄉親的長期努力和大陸有關部門的大力支持下，歷經20多年終於實現了大陸向金門供水。這樣一件有利於金門發展的大好事，去年8月5號在泉州晉江龍湖水庫舉辦的通水儀式，因為接近台灣的九合一選舉，受到民進黨的一些干擾。“我本人始終認為這是金門重要的民生問題，個人積極號召台灣各地同鄉會領導人共同參與通水儀式，我說服他們的理由是，這是千載難逢的大好事，我們所有金門人在外打拼，不斷的努力，不就是為了讓家鄉發展的越來越好嗎？，”結果，24小時“飲水思源”成團。僅僅這一件事，就可以清楚的看出誰是真心對金門好，誰是真正為金門的百姓著想。我們金門人相信，通水對金門而言，這是空前，但一定不是絕後，通電、通氣、通橋這些有助於金門飛躍發展的大好事都是指日可待的，就不會是廈門燈火通明、金門黑燈瞎火的現狀，金門人對美好生活的向往也會很快實現。

