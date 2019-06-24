張文生：福建應加快應通盡通步伐

廈門大學台灣研究院副院長張文生（中評社 海涵攝） 中評社北京6月24日電（記者 海涵）廈門大學台灣研究院副院長張文生日前在“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會上在發言時指出，在新時代的新形勢面前，把握機遇，迎接挑戰，為推進兩岸融合發展探索新路，為福建的對台工作開辟新的境界。為此，福建應當積極落實我方能夠單方面推進和作為的政策措施，進一步研究還有哪些可以“應通盡通”的新領域和新途徑，並努力克服困難實現“應通盡通”的全面落實。



張文生說，長期以來，福建就是廣大台灣同胞登陸的首選之地。因為閩台之間地緣相近、血緣相親、文緣相通，福建是多數台灣同胞的原鄉，廣大台灣同胞對福建有著天然的親近感。福建省為了方便兩岸人民往來也出台過一系列政策來促進兩岸交流。如福建當年在沿海首先設立台灣漁民接待站，是開放首筆小額貿易的成交地，是簽發首張落地辦證的省份，是“小三通”的首選地，是海上直航的首發地。隨著兩岸關係的發展，習近平總書記對福建提出了“探索兩岸融合發展新路”的要求，提出“兩岸要應通盡通”，這是黨中央和國務院對福建對台工作的殷切期盼和充分信任。福建省出台的《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，目標明確，內容豐富，是福建省深入貫徹習近平總書記對台工作重要論述的集中體現。



他認為，習近平總書記提出“兩岸要應通盡通”的主張，是對40年前提出的兩岸“三通”的主張的延續與發展，把兩岸相通的內容進一步開放，不僅僅是人盡其通、貨盡其流，而且是財盡其暢、信盡其往，是人員、貨物、技術、金融、信息等多方面的暢通，是“經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通”，是福建沿海與金馬地區“通水、通電、通氣、通橋”。“應通盡通”也就是提醒我們要認真思考和研究，還有些什麼是“應通未通”或“應通不暢”的方面。



張文生表示，關於如何進一步加快兩岸應通盡通，福建省出台的實施意見列舉了非常詳盡而具體的舉措，其中多數都已經或正在著手落實。但就從兩岸關係的政治現實來看，在短期內要完全實現和全面落實並不容易。因為，其中有些措施是我們單方面可能推動的，比如作好“通水、通電、通氣、通橋”的規劃與準備，但是多數的措施仍然需要得到台灣當局的許可或配合才能實現。比如廈金通橋的問題，無論是廈門方面還是金門方面都樂觀其成，積極推動，在技術與資金上都不是問題，但是台灣當局基於政治上的原因，百般阻撓，要想真正實現廈金通橋還有政治上的障礙需要克服。

