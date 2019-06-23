快評：韓粉次次擠爆　庶民翻身運動

中評社快評／韓國瑜22日在台中市舉辦的造勢大會，現場擠進20萬人，創下台中市選舉史之最。加上之前的台北、花蓮、雲林各場，韓國瑜已於初選期間連續舉辦4場造勢大會。韓粉不畏暴雨烈日、不怕關山阻隔，場場擠爆，以“震撼人心、勢懾敵手”形容，並不為過。



台中造勢大會完埸前，韓國瑜領唱“堅持”，現場萬人製造“手機燈海”，為“三山造勢”翻版。韓粉忠心不二，所謂“你愈黑我愈挺”、“一支穿雲箭，千軍萬馬來相見”，如此“堅持”，也是台灣選舉史上奇蹟。



前台中市長胡志強昨天將韓式造勢活動定性為“一場庶民大翻身的運動”。台灣前“行政院”發言人胡幼偉則將韓粉的支持比喻為近似於父母對兒子的、上對下的呵護與肯定，也就是望子成龍，誰壞事，就跟誰拼命，誰擋路，就跟誰鬥到底。



的確，韓粉的忠心，不是下對上的著迷或崇拜；而韓國瑜的“接地氣”，不是“拜託你們一定要支持我”，而是“我跟你們一齊脫離苦海”。英雄造時勢，時勢造英雄，風雲際會，翻轉台灣，正是眼下發生的事。



如胡志強所言，庶民力量正在寫台灣歷史，這是台灣政治上沒有的現象。庶民大翻身運動，可能為2020年選舉帶來意想不到的結果。就如去年底的“九合一選舉”一樣，台灣2020年大選一定高潮迭起，轟動島內外。