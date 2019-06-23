大華網：一味操弄“恐中牌”只會作繭自縛

蔡英文 中評社香港6月23日電／大華網路報今天專欄說，“立法院”臨時會日前三讀通過“國家安全法部分條文”修正案，將網際空間納入“國安”範疇，並大幅提高“共諜”罪的刑度與罰金。這樣的作法不僅顯示民進黨政府將加強箝制言論，其實也無異變相操弄“恐中牌”與“反中牌”。



按照新修正的“國安法”，人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力等，提供協助，包括發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；洩露、交付或傳遞，以刺探或收集關於公務秘密的文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄；同時將網際空間也納入“國家安全”維護範圍。



就事論事，“國家安全”當然應該重視，對於有害“國安”的間諜也確實需要加強防範。不過，這次的修法有高度的針對性，完全是衝著中國大陸。舉例來說，“國安法”原本規範不得為外國、大陸地區人士刺探、交付、傳遞應秘密文書、圖畫或發展組織，外國人與大陸人基本上是一體適用，處五年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金；修法之後，與外國，例如美國人或日本發展組織，刑度為三年以上、十年以下，得併科三千萬元以下罰金；而與大陸地區人民發展組織，刑度則變為七年以上，得併科五千萬元以上一億元以下罰金，試問，同樣是危害“國家安全”的犯行，為什麼會有雙重標準？



另外，修法後針對“共諜”發展組織的定義，包括發起、資助、主持、操縱、指揮等等，所謂“提供協助”，究竟如何判定？什麼程度才叫危害“國家安全”？新法並未明確規定，形同給行政機關無限的自由裁量空間；網際空間納入“國安”範圍，亦復如此，因為網際空間概念模糊，而且過去並無類似案例，未來如何解釋？如何執法？都不免有爭議；學者之所以批評“打擊網路假新聞是幌子，不惜限制言論自由也要維護政權才是真正目的”，其原因正在於此。



說穿了，民進黨政府之所以頻頻修法設限，主要就是把中國大陸塑造為“對台灣最大的威脅”，從而加重民眾對中國大陸的恐懼與反感。今年一月，蔡英文以“辣台妹”之姿跟大陸對嗆，民調支持度攀升，讓民進黨誤判對中國大陸強硬，符合民意潮流；再加上民進黨初選期間，香港爆發“反送中”運動，激起台灣若干“天然獨”響應支持，使蔡英文坐享漁利，在民調中大勝賴清德，更使民進黨覺得在選戰中打“恐中牌”與“反中牌”有利。然而，這樣對台灣真的好嗎？