特朗普：24日對伊朗祭出重大新制裁

特朗普 特朗普 中評社香港6月23日電／美國總統特朗普今天表示，美國將會在兩天內對伊朗祭出“重大”新制裁措施。特朗普此舉肯定會加劇已因伊朗擊落美國無人偵察機而升高的雙方緊張對峙。



伊朗先前於荷莫茲海峽上空擊落一架美國無人偵察機，特朗普原本下令對伊朗境內3個目標發動報復空襲，但於21日淡化動武威脅，最後一刻取消攻擊命令，理由是報復空襲與無人機被擊落“不成比例”。



但特朗普也表示，軍事行動依然是選項，且從那時起特朗普一直揚言祭出制裁。



特朗普如今設定新懲罰性經濟制裁的時間表，對伊朗經濟堆積更大施壓。



據中央社報道，特朗普發推文表示：“我們將於週一（24日）對伊朗祭出重大新增制裁。我期待伊朗擺脫制裁的那天到來，屆時他們會再度變成富饒的繁榮國家。愈早愈好！”



稍早前，特朗普於啟程前往大衛營與顧問們會商當前情勢前表示，如果伊朗揚棄核武，他將會變成伊朗的“最好朋友”，且伊朗能變成“富裕”國家。



特朗普在白宮外頭告訴記者：“我們不會讓伊朗擁有核武。當他們同意此事時，他們將會擁有一個富裕國家，他們將會非常快樂，我將會成為他們的最好朋友。我希望這會成真。” 特朗普又說：“我們一起讓伊朗再次偉大。”



特朗普今天準備就伊朗戲碼接受提問時表示：“大家都說我是戰爭販子，現在他們說我是鴿派。我認為，我兩者都不是。如果大家想要知道真相，我只不過是一個擁有常識的人，我們的國家最需要的就是常識。”



特朗普堅稱，如何結束當前危機，完全由伊朗領導階層決定。



特朗普說：“倘若伊朗領導階層表現拙劣，則他們將會面臨非常悲慘日子。” 特朗普又說：“但希望他們夠聰明，希望他們真正關心人民而非他們自己，希望我們能讓伊朗重返極佳經濟軌道，成為一個真正富裕國家，那將會是非常美好的事。”