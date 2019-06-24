網評：對二零一九香格里拉對話的觀察

中評社洛杉磯6月23日電（作者 張一飛）香格里拉對話是現任國際安全研究所總裁，約翰奇普曼，在二零零一年首先提倡的，提出一個對話平台讓國防和軍事首領可以在國際安全和防務上做交談。它的第一次會議是在二零零二年於新加坡的香格里拉大酒店舉行的，以後每年舉行一次，所以就簡稱為香格里拉對話（SLD）。第一次香格里拉對話有十二個國家代表參加，以後代表的身份逐漸升高，從國防副部長到部長，然後除了主辦國新加坡總統還有其他國家元首出席演講。



二零零七年中國首次派遣了代表團，由人民解放軍張秦生中將以副部長資歷領團出席。二零零九年，澳洲總理，凱文儒德，在香格里拉對話會議上給了一個特邀演講，並且首開例子在SLD會議中舉行邊緣的雙邊交談，該年澳洲和新加坡就談成了一個協議，澳新同意新加坡軍對可以繼續使用澳洲軍事訓練基地十年。二零一零年，日本出生的韓國總統李明博被邀演講到二零一一年香格里拉對話擴大了它的討論範圍，第一次關注到南海問題。美國國防部長羅伯蓋茲在會上強調美國對亞太地區的‘義務’。作為一國即將退任的美國防部長，他還在會上向任何人打賭一百美元說他深信美國在未來五年美國對亞太的影響力要比2011年強。當然，這一百元的賭注是玩笑話，比起美國的亞太策略微不足道。到今年二零一九，參加香格里拉對話的國家已增加到二十八國。所談的題目也從軍事武備和買賣向上提升了。早在二零一零年，中國在她的白皮書上就說她把香格里拉對話當做她對亞太地區安全合作問題的一個外交渠道。



今年的SLD在五月卅一到六月二號舉行，有二十八個國家和十六位被邀請的主講人。除了包擴新加坡總理，李顯龍，還有十五位國防部長和高級軍事代表演講，有美國的派屈克沙納漢當時代理現已辭職的國防部長，中國的魏鳳和將軍，韓國Jeong Kyean-Doo, 日本的Takeshi Iwaya, 歐盟的Federica Magherini, 馬來西亞的Haji Mohamad Sabu, 英國的Penny Mordount, 法國的Florence Party, 加拿大的Hariton Singh Sajjan, 越南的NGO Xuan Lich, 菲律賓的Delfin Lorenzana, 澳洲的Linda Reynolds, 印尼的Ryanizard Ryacudu, 紐西蘭的Ron Mark, 和新加坡的Eng Hen Ng。觀察了這次第十八屆的香格里拉對話，很有意義的一點是在十六位主講人中有四位是女性，這是不是意味著未來的國防安全問題會有更和平合作的可能？

