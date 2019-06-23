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默克爾呼籲通過政治途徑解決美伊緊張局勢
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2019-06-23 09:45:51
中評社香港6月23日電／德國總理默克爾22日說，國際社會應合作為伊朗和美國之間的緊張局勢尋求政治解決途徑。
據新華社報道，默克爾當天在德國西部城市多特蒙德出席一個集會時說，尋求政治途徑解決美伊緊張局勢不能只是一個希望，國際社會應嚴肅認真地朝著這個方向努力。她說，海灣局勢將成為下周舉行的二十國集團峰會上的一個話題，德國將努力推動事情朝著政治和外交途徑解決的方向發展。
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