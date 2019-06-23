伊高官稱擊落美機是自然反應　再來“照打”

中評社北京6月23日電／伊朗擊落美國無人機，美伊緊張關係近日持續加劇。據“今日俄羅斯”(RT)22日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊司令哈吉扎德(Amir Ali Hajizadeh)表示，擊落美國無人機是伊朗在其領空受到侵犯時的“自然反應”。



“我們控制著一批美國無人機，這證明美國(過去)一直在侵犯伊朗領空，同時表明他們不想尊重國際法”，哈吉扎德說，“如果這種侵略行為再次發生，我們會將其他的美國(軍事)裝備添加進這一集合。”



哈吉扎德認為，“有可能是一位美國將領或者某些指揮官策劃了這起美國的侵略行為，我們無法知道這些”。他補充說，但無論如何，美國無人機入侵伊朗領空違反了國際航空規則……然後，他們得到了我們的“自然反應”。



伊朗外交部發言人阿巴斯·穆薩維(Abbas Mousai)也表達了類似的立場。他說，“我們不會允許伊朗邊界受到任何侵犯。伊朗將堅定地面對任何來自美國的侵略或威脅。”



據此前報道，美國國防部20日發表聲明說，美軍一架RQ-4“全球鷹”無人機當天在霍爾木茲海峽上空國際空域執行任務時被伊朗導彈擊落。伊朗伊斯蘭革命衛隊當天也證實，擊落了一架美軍無人機，但否認美方關於無人機被擊落時並未進入伊朗領空的說法。伊朗表示，這架無人機是在伊朗領土上空被擊落的，而美方稱無人機當時位於國際空域。



美伊關係近期持續緊張。5月24日，美國總統特朗普宣布美國將向中東增兵約1500人，主要承擔“防禦任務”。6月17日，美國代理國防部長沙納漢宣布美軍將再向中東增兵約1000人，以應對當地“威脅”。美方還多次公開指責伊朗應對近期在中東發生的多起油輪遇襲事件負責，而伊方均予以否認。



來源：環球網