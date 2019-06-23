7家省直單位黨組書記被約談

（图片来源：网络） 中評社北京6月23日電／黃南藏族自治州尖扎縣政府原常務副縣長華志等人在扶貧貸款項目中盲目決策造成重大經濟損失，受到黨內警告處分；果洛藏族自治州班瑪縣國土交通局黨組原書記、縣交通和住房城鄉建設局原局長史可強工作敷衍塞責、欺上瞞下，受到撤銷黨內職務和政務撤職處分……



近期，青海省紀委監委公開通報了一批工作中盲目決策、敷衍塞責等形式主義、官僚主義典型案例，這是該省紀委監委靶向整治形式主義、官僚主義的一個縮影。



“我們開展集中整治工作，首先要把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，找准找實自身存在的突出問題，為自己畫像，才能有針對性地採取措施精准治療。”同仁縣委書記蔣樹成在安排全縣集中整治形式主義、官僚主義工作時強調。



和同仁縣一樣，全省開展集中整治形式主義、官僚主義工作以來，各級黨組織堅持實打實，既針對省委查擺的5方面19類共性問題緊盯不放，又結合本地區、本部門、本系統實際，對存在的個性問題堅決整治。省政府辦公廳黨組將精簡文件會議作為整治的重點，在前期深入調研的基礎上，制定下發了省政府辦公廳《關於常態化治理“文山會海”的通知》，嚴把發文數量關、質量關，持續推動“文山會海”整治。省公安廳黨委針對會議多、文件多、專項行動多、考核指標多等“四多”問題，分門別類制定措施，逐個進行整治，為基層減負。



“以前真的是會議多、文件多、檢查多，上級各個部門的會都讓參加。像我們鄉鎮，離縣城將近一百公里，為了應付各種開會，不得不派一名幹部常駐縣城專職開會。省上印發關於整治‘文山會海’的通知真是抓住了要害，今年上半年，我們鄉鎮參加的各類會議比同期就壓縮了50%左右，給我們騰出了更多的時間來抓落實。”6月3日，海南藏族自治州共和縣龍羊峽鎮辦公室幹部小李向省紀委監委調研組的同志感嘆道。



堅持突出重點，以點上具體問題的突破帶動面上集中整治工作是該省各地區各單位集中整治工作的一個重要抓手。



“要少開會、開短會、開管用的會。”今年3月，青海省委、省政府印發《關於促進政策落實減輕基層負擔提高工作效率的十條措施》，從規範議事協調機構、精簡各類會議活動、嚴控督查檢查考核、整治表格材料亂象等10個方面明確為基層減負的具體措施，明確今年為政策落實年和基層減負年，進一步轉變作風、狠抓落實、提高效率。