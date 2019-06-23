美國猶他州：中國是我們最重要的貿易夥伴之一

中評社北京6月23日電／猶他州地處美國中西部，近年來經濟活力位居全美前列。雖不臨海，猶他州與世界市場的聯繫卻非常緊密，對華合作交往水平更是長期在全美各州處於領先地位，當地人對此深感自豪。記者日前在猶他州採訪時發現，就美國聯邦政府單方面挑起、升級貿易摩擦，當地官員和企業界呼籲最多的，是停止加征關稅、繼續開展對華合作。



“猶他州許多公司正籠罩在陰雲之下”



猶他州世界貿易中心新任總裁兼首席執行官邁爾斯·漢森的前一份工作是白宮國家安全委員會海灣地區事務主任。出任新職不久，漢森在當地報紙《鹽湖城論壇報》發表了一篇署名文章，他不無擔憂地寫道：“猶他州許多公司正籠罩在陰雲之下，在努力應對這場持續不斷的貿易爭端帶來的實際成本上升和不確定性。”



本屆美國政府在貿易領域四處出擊，給美國各州經濟帶來了衝擊，猶他州也不例外。當地企業“Verex成像”集團就因此陷入了困境。該企業專門提供醫療X射線光管和圖像處理解決方案，在猶他州雇用了超過1000名員工。因為80%的業務依賴國際市場，“Verex成像”在貿易爭端中遭受了雙重打擊——進口零部件因加征關稅而漲價，出口市場因貿易關係惡化受阻。“Verex成像”首席執行官薩尼·桑亞爾說，貿易爭端正讓企業把業務“轉手讓給競爭對手”。



農業是猶他州另一個受損嚴重的主要產業。猶他州農業局聯合會主席羅恩·吉布森將關稅措施的全方位影響講得很明白：雖然猶他州不種大豆，但仍受影響——其他州開始減少大豆種植，轉而種植更多玉米、小麥，而這些也是猶他州的主要農作物，最終所有人都因產量上升、價格下降而遭受損失。



美國商會就美國各州受貿易爭端打擊嚴重程度做了一個排名，猶他州位列第十三，全州有近39萬個就業崗位依賴於對外貿易。採訪過程中，幾乎每位當地人都能給記者講述貿易爭端給身邊人帶來的影響。



猶他州議會眾議員馬克·維特利說，有一家自己熟知的航空零部件經銷企業，因為美國聯邦政府對中國輸美商品加征關稅，利潤率大大降低，企業主不得不把公司賣給了競爭對手。“小企業現在普遍有擔憂情緒。它們占據了猶他州經濟總量的85%，現在處境很不容易，利潤率低。企業主們不停來找我們，讓我們對貿易問題採取行動。”維特利無奈地告訴記者。在他看來，最終為關稅措施