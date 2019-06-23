8部門嚴查電商平台“刷單”等違法行為

（图片来源：网络） 中評社北京6月23日電／市場監管總局、發展改革委、工業和信息化部、公安部、商務部、海關總署、網信辦、郵政局等8部門近日聯合印發通知，決定於6月至11月聯合開展2019網絡市場監管專項行動，代號“網劍行動”，嚴厲打擊網絡市場突出問題，營造公平競爭的市場秩序，保護消費者和經營者合法權益，提升網絡商品和服務質量，促進電子商務持續健康發展。



行動重點任務包括：督促電子商務平台經營者按照《電子商務法》等法律法規要求登記備案，對進入平台的經營者真實信息進行核驗、登記，建立登記檔案，監督電子商務經營者做好亮照、亮證、亮標工作。



以食品（含保健食品）、藥品、電子產品、汽車配件、家具家裝、家庭日用品、兒童用品、服裝鞋帽以及勞動防護安全帽等社會反映集中、關係健康安全的消費品為重點，加強監管執法和刑事司法，以大要案為突破口，組織開展集中打擊，堅決守住人民生命健康和安全的底線。堅持線上線下治理相結合，加強流通銷售餐飲環節食品等商品抽查，加強網絡餐飲服務食品安全監管，加強風險監測，淨化生產源頭，依法查處利用互聯網銷售假冒偽劣商品違法犯罪活動。依法依規處置互聯網侵權假冒有害信息。



按照《反不正當競爭法》《電子商務法》等相關規定，嚴厲打擊網絡虛假宣傳、刷單炒信、違規促銷、違法搭售等行為。嚴肅查處違規推銷宣傳嬰幼兒配方食品的行為。嚴厲打擊通過組織非法寄遞空包裹等方式，幫助其他經營者進行刷單炒信等違法行為。督促電子商務平台經營者進一步加強對刷單炒信行為的監測監控，完善商品（服務）信用評價體系，配合執法工作開展。依法查處電子商務平台經營者限制平台內經營者參與其他第三方電子商務平台經營活動等行為。



（新聞來源：經濟日報）

