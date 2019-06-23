約翰遜與女友爭吵　被怒吼：滾出我寓所

中評社香港6月23日電／英國下任首相熱門人選約翰遜與同居女友西蒙茲，上周五凌晨在倫敦南部寓所內激烈爭吵。鄰居表示聽到一名女子尖叫及東西摔破聲和碰撞聲，擔心西蒙茲的安危，致電九九九報警求助。約翰遜上周四剛在保守黨黨魁選舉最後一輪投票中拿到最高票，七月底將與現任外相侯俊偉終極角逐。



據星島日報報道，五十五歲的約翰遜有過兩段婚姻，早前因為出軌，正在跟結婚二十五年的第二任妻子惠勒辦理離婚。早前曾有報道指，他希望可以盡快完成手續，以便他一旦勝出保守黨黨魁選舉，可以與比他年輕二十四歲的女友西蒙茲一起入主唐寧街十號首相府。



詎料約翰遜和西蒙茲上周五凌晨時分在寓所內傳出激烈爭執，英國《衛報》引述鄰居說，他們聽到一名女子尖叫，之後聽到“東西摔破聲和碰撞聲”，其間聽到她怒吼“滾開”、“滾出我的寓所”。



一名鄰居直覺地錄下兩人爭吵聲音，可以聽到約翰遜拒絕離開，並呼喝西蒙茲不要再碰他的手提電腦，之後傳出東西摔破聲。錄音顯示，西蒙茲指約翰遜用紅酒弄損了沙發，並說：“你不會在意任何東西，因為你被寵壞了。你不珍惜金錢或任何東西。”



該名鄰居說，兩人的寓所傳出像碟子摔破的聲音，並多次傳出十分刺耳的尖叫聲，肯定是西蒙茲發出的聲音。之後靜了下來。該名鄰居擔憂西蒙茲的安危，一度拍門，但屋內人士沒有回應。說：“我希望有人可以應門，然後說我們都OK。我拍了三次門，都沒有人應門。”由於擔心西蒙茲的安危，該名鄰居致電九九九報案。



另一名鄰居法蒂瑪說：“真是很大聲響，令我收細電視聲浪看看發生甚麼事。我聽到一名女子憤怒地大喝及尖叫，也有一名男子的聲音，他冷靜得多，叫女子安靜下來，但她仍在擲東西。”法蒂瑪表示爭吵持續了約十分鐘，她正考慮報警時就見到有警車駛來。



警方於當地時間零時二十四分左右接報後登門調查，並在事後發表聲明說：“報案者擔憂一名女性鄰居的安危，警方前往了解並與屋內人士談話，大家都平安無恙。”聲明續稱：“警方沒有發現違法行為或令人擔憂的問題，沒有讓警方採取行動的理由。”



上述兩名鄰居表示，約翰遜搬來後，曾有人在附近貼標語抗議，但他們沒有這樣做。



三十一歲的西蒙茲曾擔任保守黨宣傳顧問，目前為彭博通訊社一個海洋生態慈善項目做公關工作。她的父親是英國《獨立報》共同創辦人，母親則在該報任職律師。



約翰遜曾任倫敦市長八年，亦曾擔任外相。他上周四在保守黨黨魁選舉最後一輪投票中拿到最高票，七月底將與黑馬、現任外相侯俊偉一決高下，角逐黨魁兼下任首相之位。他們是經過五輪保守黨議員閉門投票後，從十三名參選人中勝出的最後兩人。



約翰遜曾指自己是能令英國在十月三十一日限期脫歐，及對抗脫歐黨領袖法拉奇和工黨領袖郝爾彬在下屆大選威脅保守黨的唯一人選。他昨天已展開為期一個月的全國拉票活動，爭取十六萬名保守黨基層黨員的支持。