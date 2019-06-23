國內首條下穿黃河地鐵明日全線開通試運營

中評社北京6月23日電／記者從日前召開的蘭州市軌道交通新聞發布會上了解到，蘭州市軌道交通1號線一期工程明日即將全線開通試運營，該工程既是甘肅省首條軌道交通線路，也是國內首條下穿黃河的軌道交通線路。



據介紹，蘭州市軌道交通1號線一期工程將於6月23日上午9時正式開通試運營。1號線初期運營時間為6：30至22：00，每天運營服務15小時30分鐘，運行列車最小行車間隔4分50秒，最大行車間隔8分30秒，全線單程運行時間約45分鐘。



蘭州市軌道交通有限公司 黨委書記、董事長段廷智介紹，蘭州市軌道交通1號線一期工程東起城關區東崗，西至西固區陳官營，是蘭州市軌道交通線網的骨幹線路，也是蘭州市東西向的主幹交通線路，串聯了城關區、七裡河區、安寧區、西固區，全線正線長約25.9公里，全部為地下線，共設20座車站，設兩座主變電站，在東崗設車輛段，陳官營設停車場，共配置車輛26列，採用A型車6輛編組，總投資198.16億元。



為了方便市民乘坐，蘭州市軌道交通1號線採用單程票，交通聯合乘車卡、具有閃付功能的銀聯卡以及蘭州軌道交通APP等多種支付方式，基本能夠滿足廣大市民的各種過閘需求和支付需要。



蘭州市政府副市長韓顯明介紹，蘭州市軌道交通1號線一期工程既是甘肅省首條軌道交通線路，也是國內首條下穿黃河的城市軌道交通線路。蘭州市軌道交通1號線作為蘭州市公共交通的重要骨幹工程，對於提升城市功能、節約利用城市空間、緩解城市交通擁堵、豐富市民出行方式、促進經濟社會發展和提升蘭州城市形象具有重要意義。



他說，蘭州市軌道交通1號線一期工程在整個建設過程中，上萬名建設者歷經5年的艱苦努力，先後克服了資金籌措、交通疏解、管線改遷、綠化遷移等難題。累計籌措資金198.16億元，徵地拆遷完成287戶共93200平米，完成10餘種管線改遷共199千米，綠化遷移完成49萬株。面對複雜的地質條件，在不斷摸索中順利攻克地鐵隧道下穿黃河這一技術難題，成功開創盾構安全下穿黃河的國內先例，破解了紅砂岩地質穩定性差的技術難題。



（來源：人民網）