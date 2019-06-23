公關高手女友　西蒙茲助約翰遜邁首相之路

中評社香港6月23日電／星島日報報道，曾是保守黨公關高手的西蒙茲，最近才替向來不修邊幅的男友約翰遜改善了形象和應對傳媒技巧，有助他向首相之路邁進。但他周五凌晨卻和西蒙茲在倫敦家中激烈爭吵，令人重新懷疑他是否適合擔任首相。



約翰遜去年與西蒙茲同居，同時宣布與妻子惠勒分手。惠勒是一名律師，與約翰遜育有四名子女。一些人認為他宣布與妻子分手，是有意在角逐黨魁之前進一步確認與西蒙茲的關係。



西蒙茲二○○九年出任保守黨新聞主任，三年後替約翰遜競逐連任市長助選時認識他。西蒙茲其後成為保守黨競選總部的通訊主管。過去是保守黨公關高手的西蒙茲，與約翰遜同居後，協助他改善形象，使他的頭髮較前整齊，並減了不少體重；最重要是改善他見傳媒時的隨便發言作風。約翰遜又搬到西蒙茲在倫敦南部的寓所同居，還提出兩人快將結婚，讓兩人的關係在年長者眼中看來合情合理。



約翰遜近月角逐保守黨黨魁，成為下任首相熱門人選。但他上周五晚與西蒙茲激烈爭吵後，令兩人的關係是否能夠繼續維持成疑，且令人重新懷疑約翰遜是否適合擔任首相。



約翰遜從政超過三十年以來，傳出不少醜聞和不良私生活。他曾承認年輕時吸過可卡因，其後改口表示不清楚是否成功吸入。他被指最少有一至兩名私生子，但他只公開承認有一名私生子。此外，他在《旁觀者》雜誌任編輯時，曾與一名專欄作家有染四年，一度提出離婚娶她，但該專欄作家最後懷了他的骨肉並去了墮胎。他又被批評常違背對選民的承諾，例如擔任倫敦市長時承諾不會參選國會議員，結果後來違反承諾參選。