世園會中國館大規模換展　珍稀植物驚艶亮相

中評社北京6月23日電／近日，北京植物園的工作人員對在中國館展出的植物進行了大規模換展，將植物園內的兩大“重器”搬到了世園會的北京展區，它們分別是國內國外已知的最大的金琥綴化和最大的叢生白衣魁偉玉。同時還為中國館的珍稀植物展廳更換了一批中國珍稀瀕危植物，包括“五小葉槭”、“杜鵑紅山茶”、“虎顔花”等。



據北京植物園相關負責人介紹，金琥綴化在北京植物園引種種植15年，經過精心栽培植株健康、保持著旺盛的生長勢。植物扭曲、翻卷，形成盤龍狀。金琥綴化是金琥的變種，綴化，又稱帶化、雞冠狀變異，栽培種植上萬個植株才能產生一個變異，植株頂部的生長錐不斷分生、加倍而形成許多生長點，並且橫向發展，連成一條線狀淺溝槽，最後長成一個扁平、扇形的帶狀體。



而此次展出的叢生白衣魁偉玉已經種植20年，植物年齡約為100歲，雖然在植物表面可以看到一些歲月的痕跡，但是植物總體的狀態非常好，在種植過程中最大的困難是保持植物旺盛的生長力和良好的狀態，經過北京植物園的精心種植，這株植物已經萌發出新的分枝，植株的直徑一直在擴大。白衣魁偉玉為瀕危植物，原產南非，表皮銀灰色。柱狀，多棱，易群生。為二級瀕危植物。



在中國館的珍稀植物展廳內，此次換展後市民和遊客將能欣賞到五小葉槭，據悉這個品種也是150餘種槭樹中最美麗、最神奇的樹種，由於獨特的葉型和絢麗的色彩，國內外的園藝學家認為它可以和中國鴿子樹——珙桐媲美。1929年美籍奧地利人Joseph Rock （1884～ 1962）在今天的四川省康地區旅行和采集標本時發現了五小葉槭，1931年被德國植物學家Friedrich Ludwig Emil Diels （1874～1945）命名，1937年被中國植物學家俞德浚先生再次采集過標本，之後就銷聲匿跡，再也不見蹤影了。在之後的若干年裡，我國的植物學家們和園藝工作者們對五小葉槭的了解和關注甚少，以至於大家都認為五小葉槭已經滅絕了。上世紀80年代中葉，中國的植物學家開始編撰《中國植物紅皮書》，五小葉槭被列入編寫名錄。這種植物僅僅生活在四川西南部雅礱江流域狹窄的山澗之中，目前只有4個種群，主要分布在四川省的康定縣、雅江縣、九龍縣和木裡縣，一共加起來也只有500多棵，其中雅江縣的種群最大，植物個體數量200餘株。2018年10月國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄（Red List）根據相應的評價標準，認為五小葉槭的瀕危狀況滿足A4c條件，將其定級為極危（CR），並於2019年3月正式發布。



另外，人們還能在這裡看到珍貴的杜鵑紅山茶，其因花似山茶、葉像杜鵑而得名，是國家一級保護植物。杜鵑紅山茶於上世紀 80 年代在廣東省陽春縣鵝凰嶂自然保護區被發現，野外物種現只剩近千株，2004年被《中國物種紅色名錄》列為極危物種。杜鵑紅山茶具有重要的生態、種質和經濟價值，花大色艶，一年四季均可開花，是培育四季開花型茶花的重要種質資源。



記者了解到，為了保證展覽的質量，同時不影響遊客的正常參觀游覽，北京植物園的園藝工人們昨天在晚上九點以後才開始進場施工。受展廳環境的限制，大型的車輛、工具無法進入場地。幾百斤重的展品全靠工作人員用小車推，用手抬。金琥的刺硬又長，雖然工作人員都帶著手套，但搬動過程中依舊有很多人被扎破了手，施工完成後已經是凌晨3點。



（來源：人民網）