郭聲琨會見葡萄牙代總理席爾瓦外長

中評社北京6月23日電／21日，中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨在里斯本會見葡萄牙代總理席爾瓦外長。



郭聲琨說，去年底以來，習近平主席和德索薩總統在不到半年時間內實現互訪，體現了中葡關係的高水平發展，也為雙邊關係發展注入了新動力。中方願同葡方攜手努力，以兩國建交40周年為契機，落實兩國領導人達成的重要共識，密切高層交往，深化共建“一帶一路”以及經貿、教育、科技等領域交流與合作，保持雙邊關係發展積極勢頭。雙方要加強在中國—歐盟合作框架下和多邊機構中溝通與協調，推動中歐關係長期健康穩定發展，共同維護多邊主義和自由貿易。



郭聲琨表示，執法安全合作是兩國關係的重要組成部分。兩國執法安全部門要適應經貿和人員聯繫密切、安全利益保護需求上升的新形勢，建立常態化合作機制，不斷提升執法安全和反恐合作水平，為推動中葡全面戰略夥伴關係發展作出積極貢獻。



席爾瓦以代總理身份歡迎郭聲琨到訪，轉達正在國外訪問的科斯塔總理對郭聲琨的問候，高度評價葡中兩國在各領域交流合作所取得的豐碩成果。表示葡方支持並積極參與共建“一帶一路”，願與中方共同努力，繼續深挖經貿、執法安全等領域務實合作潛力，加強在國際事務中的協調，推動歐中、葡中關係不斷向前發展。



訪問期間，郭聲琨還與葡方執法安全部門負責人舉行了會談。



（來源：人民日報）