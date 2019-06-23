聯合國秘書長古特雷斯呼籲捍衛多邊體制

中評社北京6月23日電／21日，聯合國秘書長古特雷斯到訪瑞士日內瓦，參加第108屆國際勞工大會閉幕式並發表演講。古特雷斯強調重建彼此信任，捍衛多邊體制。



古特雷斯指出當前國際局勢充滿不確定性，面臨嚴峻考驗，多國元首和政府高層齊聚百年勞工大會充分說明國際社會對多邊體制的信任和支持。他同時指出，合作是實現聯合國2030年可持續發展目標的重點，解決問題需要聯合私營部門、社會團體等一切力量，本著‘以人為本’的理念重建信任。



聯合國秘書長 古特雷斯：全球化和第四次工業革命給全世界帶來巨大的機遇和挑戰，我們比任何時候都需要應對這些挑戰的全球回應。當前的多邊體制遭到攻擊，我們面對的問題越來越複雜，我們的回應也是各自分裂的。我們到處可以看到信任赤字和恐懼蔓延，你可以稱它為一個幻滅的時代，最為有效的重建信任的方法是傾聽和傳承。



古特雷斯還指出，新技術、特別是人工智能的發展導致了新業態的產生。“工作”這個詞的含義已經發生了巨大的變化。這需要我們大規模地投資教育，注重質量和“授之以漁”的教育。



作為聯合國最早成立的專門機構，本屆勞工大會正值國際勞工組織成立100周年。大會上，代表們協商一致通過了工作場所反暴力和騷擾公約，並對下個一百年如何應對科技創新、氣候變化等因素可能對未來勞動世界構成的新挑戰進行了深入的探討。



（來源：央視新聞）