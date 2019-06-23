多國航空運營商因海灣局勢宣布更改航線

中評社北京6月23日電／伊朗在霍爾木茲海峽附近擊落一架美軍無人偵察機後，美國聯邦航空局下令禁止國內航空運營商飛經事發空域，以免遭受誤擊。其他國家航空運營商21日相繼宣布更改航線，避開素有海灣咽喉之稱的霍爾木茲海峽上空。



美國聯邦航空局20日警告：“地區緊張局勢和軍事行動進一步升級，給美國民航運營商帶來風險，（客機）可能被誤判或誤認（為軍機）”。



美聯社報道，聯邦航空局上月發布一份警示，提醒民航小心被伊朗的高射機槍手誤認為軍機。伊朗當時斥責美方這一說法。



向航空運營商提供安全指導的“全覆蓋”安保集團說，一旦伊朗使用的防空系統出現失誤，民航客機可能被誤認為軍事目標，因而應該避免這一區域。



美國聯合航空公司、美國航空公司、達美航空公司20日宣布旗下航班將繞開伊朗領空。澳大利亞澳洲航空公司、英國航空公司、荷蘭皇家航空公司、德國漢莎航空公司21日陸續宣布旗下航班將繞開霍爾木茲海峽和阿曼灣上空。



總部位於海灣國家的阿聯酋航空公司、卡塔爾航空公司和阿提哈德航空公司的業務可能受到美方禁飛令影響。前兩家企業尚未作出回應，後者說有應急預案。



伊朗伊斯蘭革命衛隊20日宣布擊落一架侵入伊朗領空的美國無人駕駛偵察機。美國否認這一說法，稱事發時無人機在國際空域。



伊朗21日傳喚代表美國在伊朗利益的瑞士大使，抗議美方軍機入侵。美國與伊朗1980年斷絕外交關係，至今沒有複交。美國在伊朗事務由瑞士大使館代理。



伊朗革命衛隊航空航天武裝力量司令阿里·哈吉扎德21日接受伊朗國家電視台採訪時說，革命衛隊向美軍無人機發射導彈前“屢次警告”，但對方沒有回應。

