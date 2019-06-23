我國有了首批本科學歷傣醫醫生

中評社北京6月23日電／近日，全國首屆傣醫學班學生畢業典禮在雲南中醫藥大學民族醫藥博物館舉行，全國首屆傣醫班27名學生畢業了。



傣醫藥學是雲南傣族人民同疾病作鬥爭而總結出的傳統醫學，它有著較系統的醫學理論和豐富的臨床經驗，具有鮮明的民族特色和地方特點，是中國傳統醫學的重要組成部分之一。雲南中醫藥大學作為雲南省唯一一所中醫藥高層次人才培養院校，一直以來將祖國傳統中醫藥與滇南地方醫學相結合，注重雲南少數民族醫藥傳承發展，建立了少數民族人才從本科到博士的培養體系，培養的人才引領了雲南省中醫藥發展方向。



雲南中醫藥大學校黨委委員、副校長錢子剛向民族醫藥學院的所有畢業生表示祝賀。他說：“希望同學們進入新的工作崗位後，遵從‘大醫精誠’的傳統，敬畏生命，重德精業，熔鑄創新精神，培養創新能力，盡早成為杏林高手、神農傳人，為傳承和發展民族醫藥事業，為中醫夢和中國夢的實現作出你們應有的努力和貢獻。”



近年來，中醫藥上升為國家戰略，雲南省將生物醫藥和大健康產業列為八大重點推進產業之首，全力打造“綠色三張牌”，昆明市被批准設立國家級大健康產業示範區，這為雲南中醫藥大學迎來了難得的發展機遇。



雲南中醫藥大學主動融入“一帶一路”倡議、健康中國等國家戰略，圍繞雲南三大戰略定位，為雲南經濟社會發展服務，推進特色鮮明高水平中醫藥大學建設。學校聚焦民族醫藥、滇南醫藥、南藥研究三大科研集群，建成了雲南省中醫藥政策研究中心、中國中醫科學院中醫藥數據中心雲南分中心、雲南省中醫藥數據中心、雲南省民族醫藥保護與產業發展研究基地，建有世界唯一的中醫西學博物館。其中醫藥民族醫藥博物館，是國家中醫藥文化宣傳教育基地、雲南省科普教育基地。



學校的民族醫藥學科，從2000年弱小開始到當前的蓬勃發展，實現了建設一個民族醫藥學院、一個傣醫專業、一個民族重點學科、一個省級重點實驗室、一個省級博物館的目的，這是一大批民族醫藥傳承者集體努力、貢獻心血與智慧的結果。



“作為雲南中醫藥大學的首屆傣醫學畢業生，既是全國第一屆，也是世界第一屆。希望畢業生進入新的工作崗位後，要堅持理論學習、加強實踐學習、向病人和向社會學習。”作為學生導師的代表，鄭進在畢業典禮上向畢業生們提出了殷切希望。



（來源：光明日報）