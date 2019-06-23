世園會法國國家日：文化浪漫拉近遊客距離

中評社北京6月23日電／法國古典園林是法式優雅審美的最好體現，而位於2019中國北京世界園藝博覽會園區的法國展園，其景觀設計則為中國和世界各國遊客展現了現代語言下的法式審美。6月21日，2019北京世園會迎來了“法國國家日”，在一場陣雨過後，法國園更顯婀娜多姿。



現代視角下的法式浪漫



走進世界園藝展示區，遠遠便可見法國園。幾何的線條，宏觀的透視，從外觀上可以看出，法國園景觀設計用現代形式書寫了法國古典園林的代表元素。據了解，法國展園設計方案追求與時俱進，不拘泥於過去的形態，而是在改造與創新中展示它新的魅力。



現場工作人員介紹，環繞著展館的水池以深灰色板岩碎片為底，展館外立面的植物墻倒映其中，給人以漂浮在水上的感覺。展廳入口由幾塊浮島構成，浮島旁一個小露台被植物隔開若隱若現，靈感來自日式庭院。位於水中的杜鵑花床受維朗德里城堡花園的啟發，與日式的浮島相映成趣。



“展廳的4個外立面均由多年生植物覆蓋，形成動態的波浪式紋案。落地門窗都被很好地融入在植物中而不顯得突兀。場地邊界修剪過的成排橡樹，在加強空間透視感的同時又營造了些許私密感，展館位於其中既與外界隔離又觸手可及。橡樹下的花叢則源自英式花園，採用更加自然的多種植物自由混合式種植，其中包括各種多年生花草及一些可食用果蔬。花叢的最邊緣以常綠小灌木作為背景，更突出了花叢的多樣性……”工作人員的介紹與參觀遊客的討論交織在一起，“法國國家日”下的法國展園呈現一派熱鬧的景象。



“法國國家日”裡的社會責任



生物多樣性不僅體現於法國園的景觀設計上，也一直貫穿在法國人的生活之中。此次“法國國家日”的諸多活動中，最為亮眼也最具社會責任感的，便是舉辦了“生物多樣性——一項人類共同的挑戰”的研討會。據了解，這是“法國國家日”的主要目的，希望就2019北京世園會主題“綠色生活 每日家園”主題發出響應信號。