《國際形勢和中國外交藍皮書》發布

中評社北京6月23日電／由中國國際問題研究院編著的《國際形勢和中國外交藍皮書（2019）》日前在京發布。藍皮書認為，2018年國際形勢變亂交織，不確定、不穩定因素顯著增強。大國較量空前激烈，民族主義、民粹主義蔓延肆虐，保護主義、單邊霸凌主義逆流而動，世界幾近失序狀態。面對紛繁複雜的國際形勢，中國以自身的持續穩定發展和負責任的大國外交舉措向世人表明，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。



藍皮書認為，國際格局之變促成大國關係深刻調整，大國關係深刻調整又反過來加速國際格局演變。當前，國際格局總體依然保持“一超多強”的態勢，但是“一超”弱化、多強分化趨勢明顯，集中體現在三個方面：一是國際力量對比“東升西降”“南升北降”大勢難逆，國際權力日益由西向東轉移；二是西方壟斷國際事務的局面難以為繼，新興市場國家和發展中國家的國際地位和話語權不斷提升；三是新一輪技術革命有利於非西方國家抓住機遇後來居上，撬動大國實力對比進一步發生重大變化。



藍皮書指出，在此背景下，美國率先進行戰略調整，正試圖重構國際秩序，並利用超強實力赤裸裸地實施強權政治，借此鞏固其一超獨霸地位。美國的戰略調整牽一發而動全身，導致大國在經貿、科技、安全、規則與秩序、地區與多邊外交領域的博弈空前激烈。歐盟、俄羅斯、日本、印度等也加快了對外政策調整。同時，美國的戰略調整還導致保護主義、民粹主義盛行，全球化遭遇逆風，多邊主義和自由貿易體制受到嚴重衝擊，世界經濟下行壓力增大，全球治理機制面臨“分裂化”“陣營化”風險。



藍皮書指出，面對百年未有之大變局，中國外交在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅定戰略自信，保持戰略定力，發揮戰略韌性，始終以習近平外交思想作為根本遵循和行動指南，始終高舉構建人類命運共同體旗幟，始終發揮負責任大國作用，為充滿不確定性的國際形勢注入強大正能量。中國為國際形勢的總體穩定作出了重要貢獻，成為世界穩定與發展的重要力量。中國參與引領全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，成為捍衛國際秩序的重要力量。中國不斷向世界釋放擴大開放的明確信號，成為引領全球開放的重要力量。中國持續推動與各方合作，成為推動國際合作的重要力量。中國積極踐行中國特色熱點問題解決之道，成為守護地區與世界和平的重要力量。



據了解，自2006年起，中國國際問題研究院每年均組織撰寫《國際形勢和中國外交藍皮書》，對國際形勢和中國外交進行深度分析和透徹解讀，為希望了解中國與世界的國際人士提供一個中國視角。該藍皮書已成為中國國際問題研究院的品牌出版物。



（來源：光明日報）