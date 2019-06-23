新股結束發行後8個交易日內上市

中評社北京6月23日電／6月21日晚間，上交所發布《科創板首次公開發行股票發行與上市業務指南》，對科創板擬IPO企業、承銷商及保薦人的發行與上市工作流程進行了細致的規定。



據介紹，上交所科創板首次公開發行股票發行與上市業務總體流程主要包括發行上市前準備工作、發行業務流程、上市業務流程三個階段。



對於市場關心的科創板股票發行工作結束後多久會上市？《指南》給出答案：一般情況下，新股在發行結束後八個交易日內安排上市（如遇重大事件須視情況順延）。



科創板代碼如何確定？



文件指出，發行人與主承銷商在提交發行方案的同時，可以通過順序排號或自主選號的方式確定證券代碼，並在發行方案中一並提交《關於申請科創板證券代碼以及簡稱的函》。



順序排號由發行承銷業務系統自動分配證券代碼，逢4或13結尾可順延一位。自主選號需發行人及主承銷商在688001－688500代碼段中自主選擇，且無需支付或者承諾支付選號費用。使用代碼數量達到100個後，新增啟用688501－688600代碼段，後續按照前述方式順次啟用新代碼段。可在全部已啟用代碼段範圍內自主選擇尚未使用的證券代碼。



證券簡稱怎麼取？



《指南》規定，原則上取公司全稱中的三至四個字；證券擴位簡稱，原則上取公司全稱中的四至八個字，並確保簡稱不與滬深交易所上市公司及新三板掛牌公司重名。發行人及主承銷商公告及相關文件仍以證券簡稱為准。

