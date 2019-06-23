退休返聘員工被解聘可否要求雙倍賠償

中評社北京6月23日電／老王今年年滿60歲，已經辦理退休手續並享受了退休待遇，後被某物業公司聘任擔任保安員，但工作沒多久，物業公司卻辭退了老王。那麼，老王是否可以按照勞動合同法的規定，向單位索要違法解除勞動合同的雙倍經濟補償金？



問：老王和物業公司之間簽訂的是勞動合同嗎？



答：老王和物業公司之間簽訂的不是勞動合同而是勞務合同。根據勞動合同法第四十四條二項的規定，勞動者開始享受養老保險待遇（即辦理退休），勞動合同終止。因此勞動者退休後被用人單位返聘，雙方形成的關係，不是勞動關係，不受勞動合同法調整。雙方形成的是勞務關係，是平等的民事權利義務關係，勞動者提供勞務服務，用人單位支付勞務報酬，雙方的權利義務由雙方協商一致約定。



問：老王可以要求違法解除合同的雙倍補償金嗎？



答：不可以，根據我國勞動合同法第二條的規定：“中華人民共和國境內的企業、個體經濟組織、民辦非企業單位等組織（以下稱用人單位）與勞動者建立勞動關係，訂立、履行、變更、解除或者終止勞動合同，適用本法。國家機關、事業單位、社會團體和與其建立勞動關係的勞動者，訂立、履行、變更、解除或者終止勞動合同，依照本法執行”，而已辦理退休的人員與用工單位不屬於勞動關係，故不適用勞動合同法。



退休人員被再次聘用時簽訂的是聘用協議，與勞動合同最大不同之處在於，勞動合同內社會保險、勞動保護等內容是強制性內容，體現了勞動法對於勞動者的特殊保護，聘用單位無故解除勞動合同時應支付經濟補償金，而聘用協議雙方是平等的，所有的內容由退休人員與單位協商確定，不再受國家特殊保護，聘用單位無故解除協議時也無需支付經濟補償金。



問：返聘後產生的勞動糾紛應如何處理？