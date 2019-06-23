北京實施條例對違法建設“零容忍”

中評社北京6月23日電／常住北京的或是來京的遊客，無不贊嘆首都城市面貌變化之大。偶爾，一些違法建設雜然其間，看起來與周圍環境格格不入。



來自權威部門的報告證實：近年來，北京市未取得規劃許可或者未按照規劃許可進行的違法建設屢有發生。



北京市委、市政府注意到後，提出要對違法建設“零容忍”，實現動態“零增長”。今年修訂通過並於4月28日生效實施的《北京市城鄉規劃條例》（以下簡稱《條例》）便體現了對違法建設的全面打擊。



《條例》不僅建立了重大事項請示報告制度和常態化城鄉規劃體檢評估機制等制度，從城市規劃實施階段進行制度化把控，從源頭上減少違法建設的出現；同時還為查處並處罰違法建設提供了法律制度支撐。例如，對違建不得供水電氣熱通訊等服務、強制拆除費用將由當事人承擔、拒不拆違可被依法納入失信被執行人名單等等。而為了保障執法機關在查處和處罰違建時的執法透明度，還要求拆除違法建設全程進行音像記錄。



大事請示制度化 規劃體檢常態化



“修訂城鄉規劃條例，是貫徹落實習近平總書記對北京工作重要講話精神的一項重要舉措，也是落實新版北京城市總體規劃的一項重要制度性保障，對以釘釘子精神抓好新版北京城市總體規劃的落實，維護規劃嚴肅性和權威性具有重要意義。”北京市人大常委會主任李偉說道。



據了解，新版城市總規提出了一系列新思想新理念新要求，《條例》作為北京規劃、建設和管理的基本依據，應當充分貫徹落實黨中央、國務院批覆精神和新版城市總規，為“一張藍圖幹到底”提供制度性保障。為此，《條例》主要建立了以下三個制度從城市規劃設計的角度為新版城市總規實施提供制度性保障。



一是建立重大事項請示報告制度。《條例》規定，本市城鄉規劃包括城市總體規劃，分區規劃，詳細規劃，鄉、鎮域規劃，村莊規劃，特定地區規劃和專項規劃。城市總體規劃