富權：柯文哲驚呼“又是新潮流系”蘊含諷刺

蔡英文 中評社香港6月23日電／爭取連任意志極為頑強的蔡英文，在“搞掂”黨內初選、“砌低”賴清德後，現在正思量“二零二零”大選的戰略和策略。



澳門新華澳報22日發表富權的文章說，蔡英文的主要對手，就是在黨內初選中的納入對比民調的對象韓國瑜和柯文哲。蔡英文要思考的是，在“三腳凳”而且勢均力敵的態勢之下，要打贏這場大選，就必須對這兩位主要對手，運用捭闔連橫、分化瓦解的手段，實施聯合次要敵人，打擊主要敵人的策略。



主要敵人是國民黨的韓國瑜。不但是因為國民黨與民進黨在台灣地區的政治光譜上，分別位於兩端，不可能合作，而且也由於台灣地區的政權，在一九四五年光復之後，“本來”就是屬於國民黨的，但因為李登輝搞“修憲”，篡改“總統”的產生方式，才讓民進黨先後兩次奪得政權，而國民黨則千方百計要奪回政權，這是你死我活的政權鬥爭，因而根本不可能聯合。



在此情況下，柯文哲就不但是可以聯合的次要敵人，而且還可進一步結盟的盟軍。一方面，柯文哲與民進黨的意識形態差異度較小，實際上柯文哲就曾聲稱自己是“墨綠”，而且還曾當過陳水扁醫療小組的組長，因而兩者之間擁有“共同語言”。另一方面，民進黨在二零一四年的“九合一”選舉的台北市長黨內初選，將柯文哲納入民進黨二階段初選，最後勸退已經做了多年參選準備的民進黨“立委”姚文智，“禮讓”柯文哲，並發動民進黨在台北市的黨員及支持者投票給柯文哲，而柯文哲也發揮“母雞帶小雞”的作用，帶動民進黨台北市議員候選人的選情。結果取得“雙勝利”，柯文哲高票入主台北市政府大樓，而民進黨台北市議員席位也有大幅增長。既然曾經有關如此愉快的合作經營，因而蔡英文在今次“總統”大選中，不但無法再次享受“太陽花學運”的紅利，而且“討厭民進黨”的氛圍仍未完全消散，更令她擔憂的是，國民黨的韓國瑜在“九合一”選舉中掀起的“韓流”，雖然有降溫的跡象，但卻仍然對她構成重大的威脅。因此，只有與柯文哲合作，才能戰勝韓國瑜，實現連任，並為爭取民進黨長期執政的願景奠定政治基礎。



蔡英文與柯文哲合作的最佳方式，當然是合組“蔡柯配”。但由於柯文哲在台北市長的履職過程中，經常受到台北市議會中民進黨“新潮流系”議員的圍剿，再加上去年台北市長選舉，民進黨與他的合作破局，自行推出姚文智參選，讓他選得很艱苦，最後僅以三千多票險勝國民黨的丁守中。因此，柯文哲與民進黨結下了梁子，根本不可能合作，尤其是不可能與蔡英文搭檔參選“總統”。