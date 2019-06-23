深圳：整治不規範地名原則上不涉及證照變更

中評社北京6月23日電／一份涉及深圳多個地產項目的“需清理整治的不規範地名清單”近日在網絡流傳。深圳市規劃和自然資源局22日晚對此說明稱，本次整治的重點為預售樓盤不規範地名使用和道路名稱不規範等問題，原則上不涉及不動產權證、戶口本、身份證等相關證照的變更。



在這份網傳清單中，深圳多個地產項目因“大、洋、怪、擅自更名”等不規範情況而被列為需要整理整治對象，其中最主要的原因之一是房地產預售現場推廣名和廣告及建築物標牌使用了與批准標準地名不一致的名稱。例如，標準地名為“勤誠達樂園”的項目，使用了非標準名“勤誠達·前海世界”，不規範類型被列為“大”；標準地名為“益田假日府邸”的項目，使用了非標準名“益田米蘭公館”，被列為“洋”；標準地名為“深城投中城花園”的項目，使用了非標準名“AIO”，被列為“怪”；標準地名為“中糧紫雲大廈”的項目，使用了非標準名“中糧天悅廣場”，被列為“擅自更名”。按照清單所示的整治意見，這62個項目均需清理非標準地名的相關標誌標識和相關宣傳，重新設置標誌。



對此，記者從深圳市規劃和自然資源局了解到，廣東省於今年1月至9月開展進一步清理整治不規範地名工作，該局會同市公安局、市住房和建設局、市交通運輸局、市市場監督管理局、市城市管理和綜合執法局成立了市清理整治不規範地名工作領導小組，同時制定了《深圳市進一步清理整治不規範地名工作方案》。



根據深圳市規劃和自然資源局的此次說明，使用時間較長、社會和群眾認可度較高的地名原則上不納入整治範圍。目前已初步形成深圳市需清理整治不規範地名清單，除房地產預售現場推廣名和廣告及建築物標牌使用了與批准標準地名不一致的名稱需要清理整治外，已建樓盤使用不規範地名或擅自命名的、道路無名或名稱不規範的，也都需要清理整治。



深圳市規劃和自然資源局表示，上述清單下一步將公開向社會徵求意見。本次整治不規範地名原則上不涉及不動產權證、戶口本、身份證等相關證照的變更。說明同時表示，該局將積極穩妥有序做好本次整治不規範地名工作。



（來源：新華社）