打造高水平開放的“中國樣本”

中評社北京6月23日電／作為改革開放的試驗田，自貿試驗區運行五年多來，碩果累累。當前，面對國外保護主義壓力、國內高質量發展需要，自貿試驗區建設進入關鍵階段，新一輪自貿試驗區擴容布局也在加速。



未來，自貿試驗區建設如何進一步對標高標準、邁向高水平？如何為促進全球互利共贏貢獻更多中國方案？21日，在武漢召開的第一屆中國自由貿易試驗區發展論壇上，與會專家發表了看法。



新進展：改革開放“試驗田”，先行先試成效顯現



自2013年9月上海自貿試驗區掛牌運行以來，我國又分別在2015年、2017年、2018年增設三批自貿試驗區，形成了由南到北、由東至西的“1＋3＋7＋1”的開放發展格局。



全國政協經濟委員會副主任房愛卿說，五年多來，自貿試驗區以制度創新為核心，先行先試、銳意進取，發揮了全面深化改革和擴大開放“試驗田”的作用。



——改革成效不斷顯現。五年多來，自貿試驗區共形成170餘項可複制、可推廣制度創新成果，推動全國形成綜合性改革的良好態勢。



——開放水平不斷提升。自貿試驗區不斷降低外商投資准入門檻，對外商投資的限制措施從2013年的190多條縮減到2018年的45條，並將進一步縮減。截至2018年底，自貿試驗區以全國萬分之二的面積創造了約12%的外商投資和進出口額。



——高質量發展穩步推進。五年多來，自貿試驗區累計新設立企業60餘萬家，其中外資企業近4萬家，有效促進了高端產業集聚與發展，在打造法治化、國際化、便利化營商環境方面發揮了標杆作用。

