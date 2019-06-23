北約組織有意年底宣布把“太空”列為新戰場

中評社北京6月23日電／多名高級外交官披露，北大西洋公約組織有意年底宣布把“太空”列為一種新戰場，與陸、海、空、計算機網絡並列為戰場領域。



北約成員國定於12月3日至4日在英國首都倫敦召集會議，屆時將正式認定：不僅可以在陸地、空中、海洋和計算機網絡發動戰爭，還能夠在太空發動戰爭。



一名北約高級外交官告訴路透社記者：“有一種共識，我們應該把太空算作戰場。倫敦峰會是正式宣布這一決定的最佳場合。”不過，這名官員提醒，相關政策仍在商討制訂過程中。



消息人士說，美國總統唐納德·特朗普預期參加倫敦峰會，而北約最新動向旨在向美方展示：北約沒有過時，能夠繼續充任美國的靠譜盟友。



特朗普曾批評北約“過時”，認定美國在北約“負擔過重”，催促其他成員國增繳“份子錢”。他主張“美國優先”，就任後下令美國退出多個國際組織和多邊協議，包括伊朗核問題全面協議和應對氣候變化的《巴黎協定》。



不少歐洲盟友擔心，儘管美國實際是北約“老大”，特朗普可能在12月倫敦峰會上再次質疑北約存在的價值、逐一批評北約盟友。北約因而急欲有所作為，向美國證明自身價值。



智庫機構“歐洲之友協會”分析師、前北約官員傑米·謝伊認為：“不管誰控制住太空，就同時控制住陸、海、空發生的一切。控制不住太空，就控制不住其他戰爭領域。”



今年2月，特朗普簽署《第四號太空政策指令》，責成國防部起草組建“太空軍”法案，把這一新軍種暫時歸入空軍轄下。他當時說，太空是“未來”和“下一步”，“我們不得不做好準備”。



不少分析師隨後批評美國組建太空軍性價比過低，可能引發太空軍備競賽，無助於保障美國安全。