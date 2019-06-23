蔡：市長忙選“總統”　韓國瑜恐有權力中毒症

中評社台北6月23日電／蔡英文今天對高雄市長韓國瑜“民進黨得到權力中毒症”的批評表示，市長忙選“總統”，在現有權力沒有行使好就又去追求另一個權力，這個恐怕就是韓國瑜講的“權力中毒症”。



中央社報道，蔡英文今天上午出席泛太平洋暨東南亞婦女協會第27屆國際年會開幕典禮後受訪時，媒體詢及韓批民進黨得到“權力中毒症”的問題表示，韓國瑜背負很多高雄市民的期待，在上次選舉很多人投票給他，對他有很多的期待，高雄市長透過選舉取得的權力，當然要替市民盡心盡力地把市政處理好、來照顧市民。



蔡英文說，看到現在情況，市長還忙於選“總統”這件事，就是在現有權力沒有行使好好照顧人民情況下，又去追求另一個權力，這個恐怕就是韓國瑜講的權力中毒症。



至於韓國瑜說救災應不分藍綠的，蔡英文強調，不論哪裡有災情，政府一定在第一時間提供救災所需所有資源與協助，這不用懷疑，對於高雄市市民關注與關懷是毫無保留的，只要在疫情上有所需要，“中央政府”一定全力支持，千萬不用懷疑。



談到國民黨“總統”初選參選人郭台銘嗆蔡英文不敢放棄中國市場的問題，蔡英文表示，郭的說法有些偏頗，多元布局及平衡外部關係是政府長久以來的主張及作法，其中重要兩個原則，首先是經濟策略以台灣的利益為核心，第二的是多元平衡對外關係以保護台灣“主權”、自由、民主及經濟繁榮發展為最重要主軸下，持續處理兩岸及全球經貿關係。



至於蔡英文的民調高於其他“總統”擬參選人的問題，蔡英文表示，民調有起伏，不如看民調整體趨勢，目前有一明顯現象，就是3年來政績一一浮現及“內閣”展現效率下，民眾對執政有更多的肯定，這也反映在民調上。