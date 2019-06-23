蘇州黑中介犯罪集團覆滅記

中評社北京6月23日電／冒用其他公司名義、網絡平台發布虛假招聘信息，誘騙求職者實地應聘，虛構收費項目騙人錢財，以違約為由在被害人要求退款時施以恐嚇或輕微暴力相威脅，迫使被害人接受部分退款不再追討被騙錢財……



短短四個月時間，黑中介尹某等19人就誘騙了全國來江蘇蘇州務工人員2000多人。2018年11月23日，尹某等19人惡勢力犯罪集團因詐騙罪、尋釁滋事罪一審分別被判處六年五個月至七個月不等有期徒刑。部分被告人不服，提起上訴。2019年1月11日，蘇州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。



《法制日報》記者日前了解到，該案是蘇州市掃黑除惡專項鬥爭領導小組首批掛牌督辦案件，也是全市查處的首例黑中介惡勢力犯罪集團案件。



求職者被“殺豬”



2017年春節後，蘇州迎來返工潮。2000多名求職者帶著對未來的憧憬，從全國各地奔赴高新區馬運路298號。根本沒人想到，這個在他們手機導航中保存下來的地址，早就有人精心布下一張“獵殺”網……



“直接去體檢嗎？”剛剛面試通過的小周還有點興奮和迫不及待，一旁的壯漢看了他一眼，說了一句“直接去車站”。



還沒等小周反應過來，他已經被身邊兩個壯漢推搡到車上。發現有點不對，小周想要回自己的5900元體檢和押金，對方只答應返還200元，一番爭執後，小周挨了兩個耳光在車站附近被趕下車。



同一天來到馬運路298號求職的陳磊似乎沒小周那麼“幸運”。“我來應聘商務司機，中介就以體檢費、餐卡費、服務費、油卡費為由跟我要了4000多元。”他說。

