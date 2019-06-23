北京專項打擊非法醫療美容行為

中評社北京6月23日電／近期北京全市正在開展專項整治行動，對各類醫療美容機構、生活美容場所等進行規範，嚴厲打擊各類無證醫療美容服務行為，保障醫療美容服務市場秩序的安全穩定，維護消費者合法權益。打擊非法醫療美容專項行動將持續至今年12月。



如何區分醫療美容和生活美容？根據《醫療美容服務管理辦法》，醫療美容是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法，對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑。而生活美容則是指運用化妝品、保健品和非醫療器械等非醫療性手段，對人體所進行的諸如皮膚護理、按摩等帶有保養或保健性的非侵入性的美容護理。然而市場上卻存在不少生活美容機構違規開展醫療美容項目的行為。



今年年初，東城區衛生和計劃生育監督所接到市民舉報線索，反映轄區內某公寓有機構無資質開展醫療美容活動。接到舉報線索後，東城區衛生和計劃生育監督所聯合街道辦事處、公安、市場監管等多部門到現場進行監督執法。現場檢查發現房間內有超聲刀儀器2台、光子嫩膚儀1台、熱立塑儀器1台、水光針針頭、帶針式無菌注射器、注射用透明質酸、三文魚針劑、利多卡因注射液等若干；現場見《客戶咨詢分析表》，載有“超聲刀、光子嫩膚、腹部溶脂、水光、瘦臉針”等記錄。



經過調查，該機構未取得《醫療機構執業許可證》擅自執業的行為，違反了《醫療機構管理條例》的相關規定，東城區衛監所依法對當事人處以沒收藥品、器械，罰款人民幣10000元，沒收非法所得117600元的行政處罰。對該機構未取得《衛生許可證》擅自開展生活美容的違法行為，另案處以罰款人民幣10000元的行政處罰。



市衛監所專業執法人員提醒廣大愛美人士，市場上部分所謂的高科技儀器可能並無權威部門鑒定，並無允許投入美容治療的許可備案，部分高科技儀器可能只是為了迎合消費者的心態調換個名稱，而且儀器美容的實效需要接受時間的檢驗，希望廣大市民提高辨識能力，避免上當，建議消費者自覺選擇正規美容醫療機構接受醫療美容服務。



據悉，本次行動將對各類涉及非法行醫、危害藥品安全的違法行動採取“零容忍”態度；根據對儀器美容的界定，既滿足生活美容的健康發展，又鏟除非法醫療儀器美容“擦邊球”的空間；同時，嚴厲打擊無證行醫。行動的重點執法對象為醫療美容機構、生活美容場所、違法開展醫療美容的個人。本次行動將通過廣泛開展科普宣傳行動，發布警示信息，提高人們的警惕意識，同時曝光大案要案和典型案例，揭示違法違規行為可能造成的危害和後果，提升消費者辨識能力。