游盈隆宣布退出民進黨　心情辛酸惆悵不得已

游盈隆在民進黨初選過程中，對於民調過程有諸多不滿，他今天在臉書宣布退出民進黨。（中評社 資料照） 中評社台北6月23日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書宣布退出民進黨，並且以“春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾”的心情來形容自己退出民進黨。



民進黨2020初選以來，前“國防部長”蔡明憲也以初選時程延後，聲明沈痛退黨。現在初選結果出爐，民進黨提名蔡英文參選2020，游數度質疑初選民調。



游盈隆說，他1995年2月28日在民進黨中央黨部宣誓加入民進黨，到今天共24年又115天。他將人生最精華的歲月奉獻給這個黨，無怨無悔。民進黨在野的時候他加入民進黨，當民進黨二次執政時，他選擇離開，瀟灑走一回，符合他做人的風格。當然，千言萬語也說不完離開的理由，道不盡離別的惆悵，勉強歸納起來有六點：



第一，入黨初衷已實現。我加入民進黨的初衷，是為了早日終結國民黨一黨專政。如今台灣已經歷了三次政黨輪替執政，初衷已實現，應該可以心安理得地離開。



第二，民進黨重返執政，主政者只著墨在一般公共政策的制訂，不重視台灣命運共同體意識的打造、台灣認同的強化、台灣人尊嚴的提升、憲政體制的改造與重建、鞏固與深化民主、全面改善一般老百姓的生活。最近更公然鼓吹“大選是捍衛執政價值”，殊不知執政只是手段，不是目的；執政頂多是工具價值，不是目的價值，更不是民進黨的終極價值。當“維持現狀”成為民進黨執政的核心價值時，這個黨已經變了；當立法廢除“公投與大選同時舉行”時，這個黨已經叛離其傳統支持者。



第三，民進黨重返執政本應大開大闔、大破大立，堅持大是大非，開創台灣歷史新局，造福全民。“總統”特赦權力的行使是其中重要的一環。但蔡英文基於各種站不住腳的理由，拒絕適時特赦陳水扁，讓台灣社會繼續陷入族群撕裂、藍綠不理性對立的舊時代，無法大步向前。