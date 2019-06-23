特朗普拿來當武器　匯率恐成新戰場

中評社香港6月23日電／美國總統特朗普最近重新注意起他稱之為“不公平”的匯率，可能開啟全球新戰場，導致世界經濟深受其害。



特朗普花了兩年動搖匯率這個全球貿易體系的支柱，不論敵我，他在多個戰場發動了貿易戰，同時也抱怨美國被人占了便宜。



根據最早可能於下月生效的新規定，美國或會針對其判定為操控貨幣、使產品比美國商品更具競爭力的國家，施加懲罰性關稅。



特朗普常攻擊德國等歐元區國家利用相對弱勢的貨幣得利，上週他說：“他們和中國還有其他國家都是，逃避這個好多年了。”



據中央社報道，從特朗普過去一週攻擊歐洲中央銀行總裁德拉吉來看，一度平凡的貨幣政策舉措，現在可能被當作彈藥，拿來合理化報復行動。



經濟學家警告，這可能導致彼此針鋒相對的全球匯率戰一觸即發。如果特朗普採取這種新作法，或會贏得貿易強硬派的商務部長羅斯支持，但由於聯邦準備理事會（Fed）最終會在特朗普要求下降息，美國對他國的報復將無招架之力。



各國中央銀行每每透過降息來刺激委靡的經濟，藉由貶低匯率的價值來刺激出口，進而推高經濟成長。



但共和黨與民主黨政府時代都曾任職過美國財政部的索貝爾對這種新路線抱持“極度保留態度”，因為此舉“根本上有缺陷…可能適得其反，傷害美國經濟”。