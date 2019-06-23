四川珙縣5.4級地震　珙縣長寧縣31人受傷

中評社香港6月23日電／記者23日10時許在四川宜賓市舉行的新聞發佈會上獲悉，截至6月23日5時30分，珙縣5.4級地震共造成珙縣、長寧縣31人受輕傷和輕微傷，其中留院觀察治療21人，均無生命危險。“6·17”四川長寧6.0級地震已正式轉入災後恢復重建階段。



新華社報道，據宜賓市政府秘書長李廷根介紹，地震發生後，珙縣縣委縣政府迅速行動，連夜深入震中查看災情、救護傷員、轉移安置群眾。目前，災情排查工作正在進行中，其他救災工作有序推進。



據了解，截至目前“6·17”四川長寧6.0級地震的搜救工作已全面完成，房屋震後評估工作已基本完成，受災群眾已進行分散或集中安置，災區供水、供電、供氣、通信和交通已基本恢復正常，因災死亡人員後事已妥善處理，因災受傷人員在醫院進行科學精心治療，傷情總體平穩好轉，已有部分傷員恢復出院。



李廷根表示，四川省“6·17”抗震救災應急救援聯合指揮部據此決定，抗震救災工作已正式轉為災後恢復重建階段，正全力推進三項工作：一是組成工作組，全面開展受災房屋和其他財產的評估鑒定工作，準確掌握災情，為災後重建提供科學準確依據；二是已啟動災後恢復重建工作方案和規劃方案的編制工作；三是全力做好災後恢復重建的其他各項準備，力爭在今年農曆新年前，基本完成災後恢復重建的大部分工作。



記者從四川省地震局了解到，22日22時29分發生的珙縣5.4級地震屬於6月17日長寧6.0級地震的餘震。