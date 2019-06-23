“洞察”號啟動新方案恢復測溫裝置

中評社北京6月23日電／美國“洞察”號火星無人探測器團隊22日啟動新方案，力爭使探測器暫停工作的溫度測量裝置重新工作。



新華社報道，“洞察”號的測溫裝置由德國航空航天中心提供，放置在火星表面，用於測量火星“體溫”及內部熱流動。該裝置配有一個長約40厘米、代號“鼴鼠”的自錘式長釘，能像機器人一樣從火星表面下探至5米左右深度展開測量。但“鼴鼠”今年2月開始執行任務後不久即受阻“擱淺”。



據美國航天局下屬噴氣推進實驗室介紹，項目科學家和工程師計劃從22日起操控“洞察”號的機械臂分3步上提“鼴鼠”的支撐設備，並放回原處。整個操作流程大約需要一週時間，“洞察”號上的相機在此期間將給“鼴鼠”拍照，以幫助團隊明確故障原因。



據介紹，這一過程存在技術風險，機械臂既要挪動支撐部分，又要確保“鼴鼠”不會被拔出地面。一旦“鼴鼠”出土，將無法再次下探。



任務團隊此前分析認為，最有可能導致“鼴鼠”停止下探的原因是摩擦力不足。“鼴鼠”需要靠其周圍的土壤增加摩擦力抵抗設備的後坐力，以向下掘進。但“洞察”號周圍的土壤難以提供足夠的摩擦力，這可能造成“鼴鼠”只在原地“彈跳”而無法下探。



據測溫裝置首席科學家蒂爾曼·施波恩介紹，他們將使用“洞察”號的機械臂按壓火星表面，以增加“鼴鼠”附近土壤的摩擦力。



“洞察”號于去年11月26日在火星艾利希平原成功著陸，執行人類首次探究火星“內心深處”的任務。