沖繩戰役74週年　安倍致詞遭嗆滾回去

中評社香港6月23日電／日本沖繩縣今天追悼74年前沖繩戰役陣亡者，首相安倍晉三出席致詞說，將致力減輕沖繩基地負擔，但遭台下民眾嗆“滾回去”，沖繩縣知事玉城鄧尼致詞也痛批中央政府罔顧民意。



日本沖繩縣在二次大戰末期發生慘烈陸上戰役，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人，沖繩縣民平均每4人就有1人死亡。沖繩縣政府把舊日本軍隊組織性戰鬥結束的6月23日，定為沖繩慰靈日。



日本產經新聞報道，安倍今天前往沖繩縣糸滿市，出席追悼沖繩戰役陣亡者的追悼式。他在致詞時說，必須改變駐日美軍集中在沖繩的現狀，會在減輕沖繩基地負擔方面拿出成果。



中央社援引報道，安倍說，日本從二次大戰後以重視和平的國家一路走來，絕對不重蹈戰爭慘禍的覆轍，“這樣的誓言即使在令和年代也絕不改變”。



不過，就在安倍致詞過程中，台下有民眾嗆聲要安倍“滾回去”。



追悼式結束後，安倍受訪談到駐日美軍普天間機場遷址名護市邊野古地區時說，遷址並沒有增加駐日美軍基地數目，政府會朝盡早全面歸還基地用地持續努力。



日本每日新聞報道，這場追悼式由沖繩縣及沖繩縣議會共同主辦，也是玉城鄧尼當選知事上任以來的首次追悼式。



玉城致詞時針對普天間機場遷址到邊野古地區一事，強烈批評中央政府執意推動填海造陸工程。他說，二次大戰結束後已74年，結果到現在駐日美軍專用設施約7成仍集中在沖繩；2月舉行的公民投票中，有逾7成投票公民反對邊野古的填海造陸工程，“中央政府無視投票結果，強行推動相關工程，完全不尊重民意，也蔑視地方自治”。