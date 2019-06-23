南非總統擬修健保　盼艾滋病不再威脅國民健康

中評社香港6月23日電／南非總統拉瑪佛沙20日發表國情咨文，提出改革7領域與將實踐的5目標。他說，將修訂國家健康保險，明年底預計有200多萬名艾滋病患接受治療，使艾滋病不再威脅國民健康。



拉瑪佛沙的國情咨文指出，至2030年前，政府須在艱困的經濟環境中做出巨大努力，才能實現所訂定的國家發展計劃目標。



據中央社報道，拉瑪佛沙認為，未來5年有7項領域需要優先考慮，包括：經濟轉型和創造就業機會；加強教育技能和健康；通過可靠優質的基本服務鞏固薪資；整合空間和居住環境，並改善地方政府效能；凝聚社會力量和確保社區安全；一個兼具能力道德和發展的國家；更美好的非洲和世界。



2030年前將實踐5個目標，包括：南非沒有挨餓的人；經濟成長快於人口成長；超過200萬年輕人就業；降低犯罪率；加強學校教育，讓10歲以上孩童能讀懂文字中的涵義。



南非新聞網站“南非商業內幕”引述拉瑪佛沙表示，國家健康保險是針對南非醫療保健行業所進行的大規模改革，期望人人加保，但現狀遠遠落後需求，政府將進行修訂。至2020年12月，全國將有200多萬名艾滋病病患接受治療，使艾滋病不再威脅國民健康。



其次，50多萬殘疾兒童無法就學一事，將成為當務之急，應盡速解決。



拉瑪佛沙表示，部分人民抵制繳交電費的日子已經結束。使用者不付費將影響全國電力供應，造成國家經濟損失，未來政府會更認真執行催收欠繳電費行動。



據報道，約翰尼斯堡最大黑人城鎮索威托欠繳電費總金額已高達南非幣170億元。



國際遊客方面，拉瑪佛沙的目標是2030年達到2100萬人次，也就是增加一倍。為實踐此一目標，將引進世界級簽證制度，並將目光聚焦中國大陸與印度兩大國際市場。此外，為加強國際競爭力吸引更多投資者，南非將改進成本高、過程漫長複雜的核發業務許可證手續，從6個月縮短為一天內完成註冊。



面對居高不下的年輕人失業率，拉瑪佛沙表示，政府將提出更大規模計劃，讓年輕人通過就業輔導獲得職場經驗，督促小型企業孵化中心推出為創業青年提供財務和技術諮詢的服務。



南非於5月8日舉行每5年一次的全國大選，此次為1994年取消種族隔離政策後第6次全國大選。執政黨“非洲民族議會”（ANC）以57.5%得票率贏得大選，獲得繼續執政資格，黨主席、現任總統拉瑪佛沙獲得連任。