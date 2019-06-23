美國和平方案有經濟沒政治　中東普遍反彈

中評社香港6月23日電／美國總統特朗普的女婿庫許納預定下週公布解決以巴衝突的中東和平計劃，這項計劃納入特朗普的經濟願景，阿拉伯世界卻不屑一顧，普遍排斥與不滿。



庫許納（Jared Kushner）預定在巴林研討會上公布的500億美元“和平到繁榮”計劃，預定成立全球投資基金來提振巴勒斯坦和鄰近阿拉伯國家的經濟。



但計劃缺乏政治解決方案，不只巴勒斯坦人反對，就連以色列尋求建立正常關係的阿拉伯國家也有雜音。



據中央社報道，從蘇丹到科威特，知名評論員和尋常百姓紛紛唾棄庫許納的提案，他們用的詞彙極為類似，像是“大而無當”、“浪費時間”、“不切實際”、“胎死腹中”都有。



埃及分析家法米表示：“祖國不能賣，拿全世界的錢來換都不行。”“這計劃是地產仲介掮客的心血結晶，不是政治人物的構想，就連溫和的阿拉伯國家都無法公開支持。”



黎巴嫩“日報”（An-Nahar）評論員拿翁則說：“這項經濟計劃和其他方案一樣成功不了，因為沒有政治基礎。”



計劃的確切大綱一直保密到家，但聽過計劃簡報的官員表示，庫許納捨棄了長久以來廣獲國際接受的“兩國方案”。



巴勒斯坦解放組織（PLO）斥責庫許納的方案“全是抽象承諾”，堅稱唯有政治方案可以解決問題。他們說，庫許納的計劃是試圖收買巴勒斯坦人，讓他們接受以色列的占領。



前約旦高層政治人物安納尼則形容，特朗普決定把美國大使館遷往耶路撒冷，並承認以色列兼併(弋一)蘭高地之後，各界就充斥著不信任感。



“這是種偏頗的作法：臆測巴勒斯坦人比較軟弱，比較容易屈服於壓力。”“這是整個區域的一大挫敗。”