出訪過境華府？蔡英文：可能沒辦法這樣安排

中評社台北6月23日電／蔡英文拚外交，今天出席“泛太平洋暨東南亞婦女協會年會”開幕典禮後受訪，對於7月出訪是否過境美國華府表示，這一次主要還是過境，可能沒有辦法有這樣的安排。



中央社報道，蔡英文今天上午出席“泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）第27屆國際年會”開幕典禮後受訪，蔡英文對媒體詢及7月出訪是否過境華府一事表示，“我知道我們很多人有這個期待，不過這一次主要還是過境，可能沒辦法有這樣的安排。”



蔡英文在年會開幕典禮致詞表示，泛太平洋暨東南亞婦女協會的歷史非常悠久，已經超過90年。每3年一度的國際年會，向來是PPSEAWA姊妹們最重視的盛會。第一次在台灣舉行，讓這場活動格外有意義。



蔡英文說，感謝PPSEAWA“中華民國”分會理事長陳淑珠及分會的好朋友們，過去這些年來為了爭取國際年會來台舉辦，付出了許多心血，現在就是分享台灣經驗、促進國際交流的重要時刻。



蔡英文說，台灣及PPSEAWA許多會員國都已邁入“高齡社會”。這次年會的主題就是“Life’s Journey to Wellbeing，‘銀’向幸福人生”，將針對人口高齡化的挑戰，討論各國的因應作法。



蔡英文說，身為一位女性“總統”，她把在國內外推動婦女賦權視為重要的使命。這些年來，不論是她到馬紹爾群島參加“太平洋婦女領袖聯盟會議”，或是台灣和美國展開合作計劃，讓婦女賦權在印太地區更受重視，在在都證明了台灣在全球婦女議題上，可以做出更多貢獻。相信在場每一位都有相同的使命感，也希望一起努力，結合台灣跟各國的力量，提升全球對婦女地位及議

題的重視，帶來更進步的發展。